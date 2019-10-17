Злодія, що втік з-під варти на Київщині, зловили на Житомирщині



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Зловмисника у кайданках доставлено до Фастівського відділення поліції Фото: Нацполіція

Втікач переховувався на території закинутої ферми

Працівники кримінальної поліції Київської області затримали грабіжника, який днями втік з Фастівського відділення поліції.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, правоохоронці розробили комбінації, вирахували можливі місця переховування нападника.

Як результат, оперативники упродовж двох діб затримали зловмисника на Житомирщині. Там молодик переховувався на території закинутої ферми, де працював раніше.

Втікача у кайданках доставлено до Фастівського відділення поліції. Наразі його опитують слідчі. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритого за ч. 1 ст. 393 (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення до п’яти років.

Також за фактом втечі зловмисника з-під варти проводиться внутрішнє службове розслідування відносно осіб, які допустила прорахунки у роботі, вони відсторонені від виконання обов’язків.

Як повідомлялось, зловмисник за скоєння пограбування був затриманий Фастівськими правоохоронцями. Однак йому вдалося втекти з-під варти.