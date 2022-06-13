У столиці горіла багатоповерхівка: є загиблі

У Святошинському районі Києва на вулиці Академіка Єфремова спалахнула пожежа на четвертому поверсі 12-ти поверхового будинку. У результаті загинув 32-річний чоловік, мама з 9-річною дитиною отруїлися димом. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«13 червня о 02:07 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерхівці, за адресою: вул. Академіка Єфремова, 3, що у Святошинському районі столиці», – йдеться в повідомленні.

Рятувальниками було встановлено, що пожежа сталася на 4-му поверсі 12-ти поверхового житлового будинку. Під час ліквідації пожежі, з однієї з квартир на 5-му поверсі було виведено дитину 2013 року народження разом із матір’ю, які через сильне задимлення не могли покинути свою квартиру. Дитину, з попереднім діагнозом «Отруєння продуктами горіння» було госпіталізовано бригадою швидкої. Загалом, з верхніх поверхів на свіже повітря було виведено на свіже повітря вісім дорослих осіб та одну дитину.

До ліквідації було залучено 5 одиниць техніки, а також 20 чоловік особового складу. Пожежу на площі 80 кв.м було локалізовано о 02:42, та вже о 02:58 – ліквідовано.

«Під час ліквідації пожежі, було знайдено тіло мешканця квартири 1990 року народження без ознак життя. Внаслідок пожежі кімната, особисті речі, меблі, техніка та інші матеріальні цінності згоріли повністю, було закопчено стіни та стелю загального коридору», – зазначили в ДСНС.

Причини та обставини пожежі встановлюється правоохоронцями.

Нагадаємо, 5 червня на Харківщині через обстріли сталася пожежа на підприємстві.