На Харківщині через обстріли сталася пожежа на підприємстві, є постраждалі

Постраждали приватні будинки, підприємства, магазин та екосистеми

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 12 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема, сім пожеж викликані обстрілами. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському – три, Чугуївському – одна, Харківському – одна, Красноградському – одна та Лозівському – одна. Постраждали приватні будинки, підприємства, магазин та екосистеми», – йдеться у повідомлені.

Зокрема, на території Старовірівської громади окупанти завдали удару по одному з приватних підприємств. Почалася пожежа, що охопила сім вантажних, шість легкових автомобілів та 10 причепів. Її загальна площа становила близько 500 кв.м. Вибухом зруйновано одну будівлю. Постраждали та були госпіталізовані дві особи. Чотири пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС протягом майже п’яти годин гасили вогонь.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 35 ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, увечері 5 травня російські окупанти знову почали обстріл житлових районів Харкова.Раніше повідомлялося, що минулої доби під час обстрілу Балаклії поранення отримала 11-річна дитина. Загалом в Балаклії 8 поранених. Ще 2 – у Харкові внаслідок обстрілу околиць міста.