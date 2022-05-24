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    На Рівненщині сталася пожежа на цукровому заводі (фото)

    На Рівненщині сталася пожежа на цукровому заводі (фото)
    фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області

    Ситуація знаходиться під контролем рятувальників

    Рятувальники ліквідовують пожежу в приміщенні колишнього цукрового заводу, що у Бабині на Рівненщині.

    24 травня о 16:18 на спецлінію «101» надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні колишнього цукрового заводу в селі Бабин Гощанської ТГ Рівненського району.

    «На місці пожежі працює 7 одиниць пожежної техніки та 30 вогнеборців. Ситуація знаходиться під контролем рятувальників. Жертв та постраждалих немає», – зазначають в ДСНС.

    Рятувальники зазначають, що завод не працює вже майже 10 років.

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    На Рівненщині сталася пожежа на цукровому заводі (фото)
    На Рівненщині сталася пожежа на цукровому заводі (фото)
    На Рівненщині сталася пожежа на цукровому заводі (фото)
    На Рівненщині сталася пожежа на цукровому заводі (фото)
    На Рівненщині сталася пожежа на цукровому заводі (фото)
    На Рівненщині сталася пожежа на цукровому заводі (фото)
    На Рівненщині сталася пожежа на цукровому заводі (фото)

    Напередодні в Миколаєві сталася масштабна пожежа на одній з автозаправних станцій. Що стало причиною – поки невідомо.

    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна завод рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    На Рівненщині сталася пожежа на цукровому заводі (фото)