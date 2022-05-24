На Рівненщині сталася пожежа на цукровому заводі (фото)

Ситуація знаходиться під контролем рятувальників

Рятувальники ліквідовують пожежу в приміщенні колишнього цукрового заводу, що у Бабині на Рівненщині.

24 травня о 16:18 на спецлінію «101» надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні колишнього цукрового заводу в селі Бабин Гощанської ТГ Рівненського району.

«На місці пожежі працює 7 одиниць пожежної техніки та 30 вогнеборців. Ситуація знаходиться під контролем рятувальників. Жертв та постраждалих немає», – зазначають в ДСНС.

Рятувальники зазначають, що завод не працює вже майже 10 років.

Напередодні в Миколаєві сталася масштабна пожежа на одній з автозаправних станцій. Що стало причиною – поки невідомо.