У Чорнобильській зоні почалася наймасштабніша за рік пожежа

У Чорнобильській зоні в районі КПП «Зелений мис» горить ліс. Вогонь вже охопив 1 500 га. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

«На даний момент маємо найбільшу за поточний рік пожежу масштабом більше 1 500 га в районі КПП «Зелений мис» в Опачичському лісництві», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами у зв’язку з наслідками окупації – викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін.

Радіаційний стан в межах контрольних рівнів.

«Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва як від пожеж у зоні відчуження, так і від наявних пожеж біля Іванкова та с. Страхолісся за межами зони відчуження», – додають в ДАЗВ.

Нагадаємо, що в березні за два тижні в Чорнобильській зоні було зафіксовано більше 30 пожеж.

Тоді Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) заявило, що в Києві та двох українських атомних електростанціях зафіксовано збільшення концентрації цезію. Проте таке збільшення концентрації цезію не викликало серйозного занепокоєння з точки зону радіаційного фону.