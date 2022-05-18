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    Події в Україні

    У Чорнобильській зоні почалася наймасштабніша за рік пожежа

    У Чорнобильській зоні відчуження сталась пожежа в Опачицькому лісництві - У Чорнобильській зоні почалася наймасштабніша за рік пожежа
    У Чорнобильській зоні відчуження сталась пожежа в Опачицькому лісництві
    фото: ДП "ЦОТІЗ"

    Радіаційний стан в межах контрольних рівнів

    У Чорнобильській зоні в районі КПП «Зелений мис» горить ліс. Вогонь вже охопив 1 500 га. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

    «На даний момент маємо найбільшу за поточний рік пожежу масштабом більше 1 500 га в районі КПП «Зелений мис» в Опачичському лісництві», йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами у зв’язку з наслідками окупації викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін.

    Радіаційний стан в межах контрольних рівнів.

    «Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва як від пожеж у зоні відчуження, так і від наявних пожеж біля Іванкова та с. Страхолісся за межами зони відчуження», додають в ДАЗВ.

    Нагадаємо, що в березні за два тижні в Чорнобильській зоні було зафіксовано більше 30 пожеж.

    Тоді Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) заявило, що в Києві та двох українських атомних електростанціях зафіксовано збільшення концентрації цезію. Проте таке збільшення концентрації цезію не викликало серйозного занепокоєння з точки зону радіаційного фону.

    Теги: пожежа росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Чорнобильській зоні почалася наймасштабніша за рік пожежа