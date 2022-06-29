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    У столиці горів студентський гуртожиток

    Причина та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються правоохоронцями - У столиці горів студентський гуртожиток
    Причина та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються правоохоронцями
    фото: ДСНС у Києві

    Жертв та постраждалих немає

    У Подільському районі столиці зранку 29 червня виникла пожежа. Рятувальники евакуювали з гуртожитку 15 осіб. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «29 червня о 05:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Оленівській, 25, що у Подільському районі столиці. На місце події було направлено рятувальників 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини», – йдеться в повідомленні.

    Як виявилося, пожежа виникла в одній із кімнат на другому поверсі п'яти поверхового гуртожитку. Горіли особисті речі на площі 10 кв. м.

    О 05:42 пожежу вогнеборці локалізували та о 05:47 – ліквідували.

    «Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів було виведено на безпечну відстань 15 осіб. На місці події було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві», – зазначили у відомстві.

    Причина та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються правоохоронцями. Жертв та постраждалих немає.

    ВІдомо, що за адресою Оленівська, 25 знаходиться гуртожиток № 1 від Державного університету інфраструктури та технологій.

    Раніше повідомлялося, що у Святошинському районі Києва на вулиці Академіка Єфремова спалахнула пожежа на четвертому поверсі 12-ти поверхового будинку. У результаті загинув 32-річний чоловік, мама з 9-річною дитиною отруїлися димом.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    У столиці горів студентський гуртожиток