У столиці горів студентський гуртожиток

У Подільському районі столиці зранку 29 червня виникла пожежа. Рятувальники евакуювали з гуртожитку 15 осіб. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«29 червня о 05:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Оленівській, 25, що у Подільському районі столиці. На місце події було направлено рятувальників 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини», – йдеться в повідомленні.

Як виявилося, пожежа виникла в одній із кімнат на другому поверсі п'яти поверхового гуртожитку. Горіли особисті речі на площі 10 кв. м.

О 05:42 пожежу вогнеборці локалізували та о 05:47 – ліквідували.

«Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів було виведено на безпечну відстань 15 осіб. На місці події було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві», – зазначили у відомстві.

Причина та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються правоохоронцями. Жертв та постраждалих немає.

ВІдомо, що за адресою Оленівська, 25 знаходиться гуртожиток № 1 від Державного університету інфраструктури та технологій.

Раніше повідомлялося, що у Святошинському районі Києва на вулиці Академіка Єфремова спалахнула пожежа на четвертому поверсі 12-ти поверхового будинку. У результаті загинув 32-річний чоловік, мама з 9-річною дитиною отруїлися димом.