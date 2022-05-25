  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві горів ресторан (фото)

    Загорання виникло&nbsp;у витяжному каналі закладу - У Києві горів ресторан (фото)
    Загорання виникло у витяжному каналі закладу
    фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали з ресторану 20 осіб

    24 травня близько 20:35 сталась пожежа у закладі громадського харчування на вул. Маршала Тимошенка, 18 в Оболонському районі Києва. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що у двоповерховому ресторані у витяжному каналі сталося загоряння.

    Під час гасіння пожежі з будівлі громадського харчування рятувальники вивели на свіже повітря 20 осіб.

    Пожежу на площі 15 кв. м було ліквідовано о 21:08.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві горів ресторан (фото)
    У Києві горів ресторан (фото)
    У Києві горів ресторан (фото)

    Внаслідок займання пошкоджене кухонне обладнання закладу, меблі та вентиляційна система, а також закопчено стіни та стеля будівлі.

    Жертв і постраждалих немає.

    На місці події було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб особового складу ДСНС.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на 25 травня в Москві виникла пожежа у храмі Петра та Павла, зведеному в 17 столітті. Площа пожежі досягла 150 квадратних метрів.

    Теги: пожежа Київ ДСНС ресторан рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві горів ресторан (фото)