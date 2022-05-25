У Києві горів ресторан (фото)
Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали з ресторану 20 осіб
24 травня близько 20:35 сталась пожежа у закладі громадського харчування на вул. Маршала Тимошенка, 18 в Оболонському районі Києва. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.
На місці рятувальники встановили, що у двоповерховому ресторані у витяжному каналі сталося загоряння.
Під час гасіння пожежі з будівлі громадського харчування рятувальники вивели на свіже повітря 20 осіб.
Пожежу на площі 15 кв. м було ліквідовано о 21:08.
Внаслідок займання пошкоджене кухонне обладнання закладу, меблі та вентиляційна система, а також закопчено стіни та стеля будівлі.
Жертв і постраждалих немає.
На місці події було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб особового складу ДСНС.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, у ніч на 25 травня в Москві виникла пожежа у храмі Петра та Павла, зведеному в 17 столітті. Площа пожежі досягла 150 квадратних метрів.