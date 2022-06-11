У центрі Києва горів ресторан (фото)

Загоряння виникло у витяжці ресторану і розповсюдилося до четвертого поверху

У суботу, 11 червня, о 09:50 сталась пожежа в ресторані на вул. Шота Руставелі у Печерському районі Києва. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що загоряння виникло у витяжці ресторану з розповсюдженням вогню по витяжці до четвертого поверху.

Пожежу було ліквідовано о 10:16.

Жертв і постраждалих немає.

На місці залучалось дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу ДСНС.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, 24 травня сталась пожежа у ресторані на вул. Маршала Тимошенка, 18 в Оболонському районі Києва