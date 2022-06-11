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    Новини

    У центрі Києва горів ресторан (фото)

    Над ліквідацією пожежі працювали 11 рятувальників - У центрі Києва горів ресторан (фото)
    Над ліквідацією пожежі працювали 11 рятувальників
    фото: ДСНС

    Загоряння виникло у витяжці ресторану і розповсюдилося до четвертого поверху

    У суботу, 11 червня, о 09:50 сталась пожежа в ресторані на вул. Шота Руставелі у Печерському районі Києва. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що загоряння виникло у витяжці ресторану з розповсюдженням вогню по витяжці до четвертого поверху.

    Пожежу було ліквідовано о 10:16.

    Жертв і постраждалих немає.

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    У центрі Києва горів ресторан (фото)
    У центрі Києва горів ресторан (фото)
    У центрі Києва горів ресторан (фото)
    У центрі Києва горів ресторан (фото)
    У центрі Києва горів ресторан (фото)
    фото: ДСНС

    На місці залучалось дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу ДСНС.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

    Як повідомлялося, 24 травня сталась пожежа у ресторані на вул. Маршала Тимошенка, 18 в Оболонському районі Києва

    Теги: пожежа Київ ДСНС ресторан рятувальники
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    У центрі Києва горів ресторан (фото)