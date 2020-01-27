У Києві судитимуть рецидивіста, який нападав на пенсіонерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Злодій підстерігав пенсіонерів біля супермаркетів і грабував

Жертвами нападника стали літні люди віком від 80 до 90 років

Київською місцевою прокуратурою № 9 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 21-річного уродженця Хмельницької області, який упродовж жовтня 2019 року здійснив ряд нападів на пенсіонерів у Солом’янському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Жертвами нападника стали літні люди віком від 80 до 90 років. Чоловік підстерігав їх біля супермаркетів, після чого слідував за ними та нападав у під’їздах будинків, де ті проживають.

В результаті неправомірних дій нападник завдав матеріальної шкоди потерпілим на суму понад 50 тисяч гривень.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 186 та ч. ч. 1, 2 ст. 187 КК України скеровано до Солом’янського районного суду Києва для розгляду по суті.

Підозрюваний, який вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності, перебуває під вартою.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці затримали зловмисника, який з приміщення ломбарду на вулиці Світлицького у Подільському районі викрав електричний конвектор.