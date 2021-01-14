У столиці погіршилось повітря: Київ у тридцятці найбрудніших міст світу

Погодні умови сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі Києва

Український гідрометцентр попереджає про метеорологічні умови високого рівня забруднення повітря в Києві.

Так, з 11 січня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, протягом 11-12 січня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-7 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах:

Бессарабської площі,

бульвару Лесі Українки,

вул. Каунанської (7.1 ГДК).

14 січня зберігатиметься тенденція для подальшого накопичення шкідливих домішок у приземному шарі атмосферного повітря в Києві, попереджають метеорологи.

Станом на 13 годину Київ знаходиться на 23 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 137 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова для чутливих груп».

Нагадаємо, у період з 5 по 11 січня 2021 року у повітрі Києва було зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у декілька разів.