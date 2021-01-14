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    У столиці погіршилось повітря: Київ у тридцятці найбрудніших міст світу

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    У Києві спостерігається смог - У столиці погіршилось повітря: Київ у тридцятці найбрудніших міст світу
    У Києві спостерігається смог
    Фото з відкритих джерел

    Погодні умови сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі Києва

    Український гідрометцентр попереджає про метеорологічні умови високого рівня забруднення повітря в Києві.

    Так, з 11 січня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

    За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, протягом 11-12 січня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-7 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах:

    • Бессарабської площі,
    • бульвару Лесі Українки,
    • вул. Каунанської (7.1 ГДК).

    14 січня зберігатиметься тенденція для подальшого накопичення шкідливих домішок у приземному шарі атмосферного повітря в Києві, попереджають метеорологи.

    Станом на 13 годину Київ знаходиться на 23 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 137 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова для чутливих груп».

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    Нагадаємо, у період з 5 по 11 січня 2021 року у повітрі Києва було зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у декілька разів.

    Теги: екологія прогноз погоди Київ снігопад повітря
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