У столиці погіршилось повітря: Київ у тридцятці найбрудніших міст світу

У столиці погіршилось повітря: Київ у тридцятці найбрудніших міст світуграфіка
Погодні умови сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі Києва
Український гідрометцентр попереджає про метеорологічні умови високого рівня забруднення повітря в Києві.
Так, з 11 січня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, протягом 11-12 січня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-7 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах:
- Бессарабської площі,
- бульвару Лесі Українки,
- вул. Каунанської (7.1 ГДК).
14 січня зберігатиметься тенденція для подальшого накопичення шкідливих домішок у приземному шарі атмосферного повітря в Києві, попереджають метеорологи.
Станом на 13 годину Київ знаходиться на 23 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 137 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова для чутливих груп».
Нагадаємо, у період з 5 по 11 січня 2021 року у повітрі Києва було зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у декілька разів.