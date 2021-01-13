На Різдвяні свята рівень забруднення повітря в Києві зашкалював
Порівняно з попереднім тижнем рівень забруднення повітря діоксидом азоту підвищився
У період з 5 по 11 січня 2021 року у повітрі Києва зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) забруднюючих речовин за середньодобовим вмістом. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень на стаціонарних постах.
Так, виявлено перевищення:
завислих речовин (пилу)
- у 1,0-1,2 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, Деміївській площі;
діоксиду сірки
- у 3,0-3,4 рази – на вулиці Інженера Бородіна та площі Перемоги;
- у 2,6-2,9 рази – на Бессарабській площі, вулиці Каунаській, проспекті Перемоги;
- у 1,8-2,3 раза – на інших постах спостережень, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не спостерігалось;
діоксиду азоту
- у 12 разів – 6 січня на вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ);
- у 5,0-7,2 разів – на вулиці Каунаській, площах Перемоги і Бессарабській;
- у 4,0-4,8 рази – на проспекті Перемоги, бульварах Лесі Українки та Вацлава Гавела, Деміївській площі, вулиці Попудренка;
- у 3,1-3,9 рази – на усіх інших постах, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;
формальдегіду
- у 2,1-2,4 рази – на проспекті Перемоги, площах Бессарабській, Перемоги і Деміївській, вулицях Олександра Довженка та Каунаській, бульварах Лесі Українки і Вацлава Гавела;
- у 1,1-1,9 раза – на інших постах спостережень.
Всього на 16 стаціонарних постах обсерваторії з 5 по 11 січня було відібрано та проаналізовано 1277 проб повітря.
«Загалом, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря формальдегідом дещо знизився, діоксидом азоту – підвищився, іншими домішками – майже не змінився», – зазначили в обсерваторії.
За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.