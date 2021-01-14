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    Київ засипає снігом: на дороги вийшла спецтехніка (фото)

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    Проводиться&nbsp;превентивна обробка доріг і тротуарів - Київ засипає снігом: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів
    Фото: Київавтодор

    Готові до роботи 544 одиниці спецтехніки

    Сьогодні, 14 січня, близько 10 години у Києві розпочався снігопад.

    Сніжить у всіх районах столиці. Наразі в Києві 2 градуси морозу.

    Дорожні служби розпочали превентивну обробку доріг і тротуарів, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор». 

    Наразі на дорогах працюють 156 одиниць спецтехніки та 64 бригади з ручного прибирання – понад 400 осіб. Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.

    Першочергово протиожеледними засобами обробляють підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости й шляхопроводи. Дорожники використовують рідкі хлориди, сіль і піщано-соляну суміш.

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    Київ засипає снігом: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Київ засипає снігом: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Київ засипає снігом: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Київ засипає снігом: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Київ засипає снігом: на дороги вийшла спецтехніка (фото)

    Дорожники готові до погіршення погодних умов. 

    Київавтодор закликає водіїв бути обачними на дорогах.

    Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що в Києві працюватимуть 32 теплопункти.

    В Україні 13 січня більшість регіонів засипало снігом. У Полтаві вперше за зиму в ніч на 13 січня випало до п'ятнадцяти сантиметрів снігу. Наразі на Закарпатті ускладнений проїзд дорогами. У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок. Водіїв просять не сідати за кермо.

    Цього тижня в Україні очікуються сильні морози і снігопади. 13 січня на українську територію прийшли циклони Бартош і Димитріос, які матимуть значний вплив на погоду.

     

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад негода
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