Київ засипає снігом: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
Готові до роботи 544 одиниці спецтехніки
Сьогодні, 14 січня, близько 10 години у Києві розпочався снігопад.
Сніжить у всіх районах столиці. Наразі в Києві 2 градуси морозу.
Дорожні служби розпочали превентивну обробку доріг і тротуарів, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Наразі на дорогах працюють 156 одиниць спецтехніки та 64 бригади з ручного прибирання – понад 400 осіб. Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.
Першочергово протиожеледними засобами обробляють підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости й шляхопроводи. Дорожники використовують рідкі хлориди, сіль і піщано-соляну суміш.
Дорожники готові до погіршення погодних умов.
Київавтодор закликає водіїв бути обачними на дорогах.
Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що в Києві працюватимуть 32 теплопункти.
В Україні 13 січня більшість регіонів засипало снігом. У Полтаві вперше за зиму в ніч на 13 січня випало до п'ятнадцяти сантиметрів снігу. Наразі на Закарпатті ускладнений проїзд дорогами. У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок. Водіїв просять не сідати за кермо.
Цього тижня в Україні очікуються сильні морози і снігопади. 13 січня на українську територію прийшли циклони Бартош і Димитріос, які матимуть значний вплив на погоду.