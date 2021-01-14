Київ засипає снігом: на дороги вийшла спецтехніка (фото)

Готові до роботи 544 одиниці спецтехніки

Сьогодні, 14 січня, близько 10 години у Києві розпочався снігопад.

Сніжить у всіх районах столиці. Наразі в Києві 2 градуси морозу.

Дорожні служби розпочали превентивну обробку доріг і тротуарів, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Наразі на дорогах працюють 156 одиниць спецтехніки та 64 бригади з ручного прибирання – понад 400 осіб. Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.

Першочергово протиожеледними засобами обробляють підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости й шляхопроводи. Дорожники використовують рідкі хлориди, сіль і піщано-соляну суміш.

Дорожники готові до погіршення погодних умов.

Київавтодор закликає водіїв бути обачними на дорогах.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що в Києві працюватимуть 32 теплопункти.

В Україні 13 січня більшість регіонів засипало снігом. У Полтаві вперше за зиму в ніч на 13 січня випало до п'ятнадцяти сантиметрів снігу. Наразі на Закарпатті ускладнений проїзд дорогами. У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок. Водіїв просять не сідати за кермо.

Цього тижня в Україні очікуються сильні морози і снігопади. 13 січня на українську територію прийшли циклони Бартош і Димитріос, які матимуть значний вплив на погоду.