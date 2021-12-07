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    У столиці три дні не курсуватиме міська електричка (список рейсів)

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    Змінено маршрут прямування електропоїздів двох рейсів - У столиці три дні не курсуватиме міська електричка (список рейсів)
    Змінено маршрут прямування електропоїздів двох рейсів
    фото з відкритих джерел

    На коліях станції «Почайна» проводитимуться ремонтні роботи

    У Києві 8, 9, 10 грудня з 9:00 до 18:00 скасовується курсування рейсів міської електрички у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна». Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

    Скасовується курсування наступних рейсів:

    • №7410 Борщагівка – Дарниця
    • №7414 Борщагівка – Дарниця
    • №7416 Борщагівка – Дарниця
    • №7418 Борщагівка – Дарниця
    • №7419/7420 Дарниця –Дарниця
    • №7421/7422 Дарниця –Дарниця
    • №7502 – Почайна – Дарниця
    • №7413 Дарниця – Київ-Волинський
    • №7507 – Троєщина – Почайна.

    Також змінюється маршрут прямування електропоїздів:

    • №7328 Київ-Волинський–Дарниця
    • №7409 – Дарниця–Київ-Волинський.

    «Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 грудня роботу київського метрополітену та наземного громадського транспорту буде продовжено на годину у зв'язку із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Шериф» (Тирасполь).

    Теги: Київ громадський транспорт потяг Київпастранс
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    У столиці три дні не курсуватиме міська електричка (список рейсів)