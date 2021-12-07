У столиці три дні не курсуватиме міська електричка (список рейсів)

На коліях станції «Почайна» проводитимуться ремонтні роботи

У Києві 8, 9, 10 грудня з 9:00 до 18:00 скасовується курсування рейсів міської електрички у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна». Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

Скасовується курсування наступних рейсів:

№7410 Борщагівка – Дарниця

№7414 Борщагівка – Дарниця

№7416 Борщагівка – Дарниця

№7418 Борщагівка – Дарниця

№7419/7420 Дарниця –Дарниця

№7421/7422 Дарниця –Дарниця

№7502 – Почайна – Дарниця

№7413 Дарниця – Київ-Волинський

№7507 – Троєщина – Почайна.

Також змінюється маршрут прямування електропоїздів:

№7328 Київ-Волинський–Дарниця

№7409 – Дарниця–Київ-Волинський.

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 грудня роботу київського метрополітену та наземного громадського транспорту буде продовжено на годину у зв'язку із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Шериф» (Тирасполь).