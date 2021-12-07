У столиці три дні не курсуватиме міська електричка (список рейсів)
На коліях станції «Почайна» проводитимуться ремонтні роботи
У Києві 8, 9, 10 грудня з 9:00 до 18:00 скасовується курсування рейсів міської електрички у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна». Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».
Скасовується курсування наступних рейсів:
- №7410 Борщагівка – Дарниця
- №7414 Борщагівка – Дарниця
- №7416 Борщагівка – Дарниця
- №7418 Борщагівка – Дарниця
- №7419/7420 Дарниця –Дарниця
- №7421/7422 Дарниця –Дарниця
- №7502 – Почайна – Дарниця
- №7413 Дарниця – Київ-Волинський
- №7507 – Троєщина – Почайна.
Також змінюється маршрут прямування електропоїздів:
- №7328 Київ-Волинський–Дарниця
- №7409 – Дарниця–Київ-Волинський.
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.
Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 грудня роботу київського метрополітену та наземного громадського транспорту буде продовжено на годину у зв'язку із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Шериф» (Тирасполь).