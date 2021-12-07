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    Через «героя парковки» в Києві зупинився рух трамваїв

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    Автомобіль запаркувався в габариті проїзду трамваїв - Через «героя парковки» в Києві зупинився рух трамваїв

    Автомобіль запаркувався в габариті проїзду трамваїв

    фото: Київ оперативний

    Рух трамваїв було відновлено за допомогою правоохоронців

    Сьогодні, 7 грудня, в Києві автомобіль заблокував рух трамваїв№15, 18. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

    Рух трамваїв затримувався в напрямку вул. Старовокзальної з причини припаркованого автомобіля у габариті проїзду.

    Як повідомляє «Київ оперативний», автомобіль Mercedes запаркувався в габариті проїзду на вулиці Бульварно-Кудрявській біля площі Перемоги.

    На місце приїхали правоохоронці, вони знайшли номер телефону власника автомобіля, але той не відповідав на дзвінки.

    Рух трамваїв було відновлено о 15:15. Наразі курсування з відхиленням від графіка.

    Як повідомлялося, 24 листопада на вул. Дмитрівській, 76 у Києві водій автомобіля Porsche заблокував рух трамваїв.

    Раніше на проспекті Свободи у Подільському районі було заблоковано рух тролейбусів через запаркований у габариті проїзду автомобіль Lada.

    Теги: Київ громадський транспорт автомобіль Київпастранс парковка
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    Через «героя парковки» в Києві зупинився рух трамваїв