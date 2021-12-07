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    Сьогодні столичний транспорт працюватиме на годину довше

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    Буде подовжено роботу деяких тролейбусних маршрутів - Сьогодні столичний транспорт працюватиме на годину довше
    Буде подовжено роботу деяких тролейбусних маршрутів
    фото: Київпастранс

    Футбольний матч внесе зміни в роботу метро та наземного транспорту

    У ніч з 7 на 8 грудня роботу київського метрополітену буде продовжено на годину у зв'язку із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Шериф» (Тирасполь). Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу.

    Після закінчення гри можливе закриття на вхід станцій:

    • «Олімпійська»,
    • «Палац спорту»,
    • «Площа Льва Толстого».

    «Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності!» – йдеться в повідомленні метрополітену.

    Також у ніч із 7 на 8 грудня працюємо на годину довше наземний громадський транспорт, повідомляє пресслужба КП «Київпастранс».

    Буде подовжено роботу маршрутів:

    • тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
    • трамвайних – №№ 1-К, 8-К, 28;
    • автобусних в режимі маршрутного таксі -№№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

    Крім того, буде забезпечено чергування резервних автобусів, які у разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ громадський транспорт метро Київпастранс
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    Сьогодні столичний транспорт працюватиме на годину довше