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    Щоб не піднімати тариф, Київ виділить транспортникам 500 млн грн

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    Дотації отримають підприємства&nbsp;&laquo;Київпастранс&raquo; та &laquo;Київметрополітен&raquo;&nbsp; - Щоб не піднімати тариф, Київ виділить транспортникам 500 млн грн
    Дотації отримають підприємства «Київпастранс» та «Київметрополітен» 
    фото: glavcom.ua

    Київрада на наступному засіданні розгляне невідкладний проєкт рішення

    Київська міська рада на наступному засіданні 7 грудня розгляне питання про виділення додаткових коштів комунальним підприємствам «Київпастрансу» та «Київметрополітену» – дотацію 500 млн грн на тариф на проїзд в комунальному транспорті. Про це на початку засідання Київради сказав мер столиці Віталій Кличко.

    «Пропоную на засіданні у наступний вівторок розглянути як невідкладний проєкт рішення про зміни до Програми соціально-економічного розвитку та бюджету міста на 2021 рік. Нагадаю, йдеться про наповнення статутного капіталу «Київтеплоенерго». Згідно з нашим рішенням, аби не піднімати тарифів на опалення і гарячу воду для киян, ми з вами виділили загалом 2 млрд грн. 400 мільйонів перерахували попередніми рішеннями. Тепер йдеться про 1,6 мільярди», – сказав Кличко.

    «Окрім «Київтеплоенерго» кошти також повинні отримати транспортні підприємства міста – «Київпастранс» і «Київметрополітен». 500 млн грн – як дотацію на тариф на проїзд в комунальному транспорті міста», – повідомив Кличко.

    Нагадаємо, 16 листопада столична влада заявила про підвищення вартості проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

    Але 17 листопада мер Києва Віталій Кличко запевнив, що питання перегляду тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

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    Теги: Київ Київрада тарифи громадський транспорт метро Київпастранс
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    Щоб не піднімати тариф, Київ виділить транспортникам 500 млн грн