У столиці тривають осінні ярмарки (адреси)
На ярмарках киянам пропонують сільськогосподарську продукцію
Фото з відкритих джерел
Ярмарки відбудуться в усіх районах Києва
Цього тижня в Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки пройдуть:
28 вересня (вівторок):
- у Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- у Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
29 вересня (середа):
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
30 вересня (четвер):
- у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- у Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;
- у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6-8;
- у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.
1 жовтня (п’ятниця):
- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;
- у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- у Подільському – вул. Полкова, 72;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської)
- у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.
3 жовтня (неділя):
- у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
- у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Крім того, 2-3 жовтня відбудуться традиційні ярмарки сільськогосподарські ярмарки.
Ярмарки пройдуть:
2 жовтня (субота):
- у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- у Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Володимира Маяковського);
- у Дніпровському районі – б-р Амвросія Бучми, 2-10;
- в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
- у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- у Святошинському районі – вул. Семашка, 10;
- у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вул. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
- у Шевченківському районі – вул. Юрія Глушка, 2-12.
3 жовтня (неділя):
- у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).