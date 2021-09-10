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    Економіка та фінанси

    В Україні хочуть блокувати сайти неперевірених онлайн-продавців

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    Інтернет-торгівлю хочуть взяти під контроль - В Україні хочуть блокувати сайти неперевірених онлайн-продавців
    Інтернет-торгівлю хочуть взяти під контроль
    Фото з відкритих джерел

    Урядовці працюють над проєктами законів, які допоможуть уникнути шахрайства у сфері онлайн-торгівлі

    Правила роботи інтернет-магазинів в Україні незабаром зміняться. Перевірені онлайн-платформи маркуватимуть спеціальною позначкою, а власників змусять публікувати інформацію про себе та пропоновані товари. І якщо онлайн-магазин відмовиться публікувати інформацію про свою діяльність, то його ресурс заблокують. Для цього Мінекономіки підготувало два законопроєкти.

    Зміни планують внести до законів «Про електронну комерцію» та «Про захист прав споживачів». Законопроєкти покликані запровадити дієві механізми регулювання електронної комерції.

    «Регулювання електронної комерції – вимога сьогодення. Адже неможливість ідентифікувати онлайн-продавця спричиняє незахищеність прав споживача та бюджетні втрати через відсутність реєстрації продавців як підприємців», – зазначає заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

    Підприємці, які здійснюють продажі за допомогою онлайн-майданчиків та інших електронних ресурсів, будуть змушені розміщувати вичерпну інформацію про себе, як суб'єкта господарювання, і перелік інформації про продукцію.

    Також планується створення платформи «Е-покупець», яка дозволить ідентифікувати продавця шляхом надання йому статусу Держпродспоживслужбою «Перевірений продавець».

    Крім цього, Держпродспоживслужба проситиме провайдерів блокувати інтернет-магазини, які ведуть нечесну торгівлю, обманюють покупців та не надають інформацію про себе. Яку саме інформацію продавці будуть змушені публікувати на своїх ресурсах – поки не відомо. Наразі проєкти законів перебувають на розгляді Кабінету міністрів України.

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    Теги: економіка торгівля Мінекономіки бізнес закон інтернет технології уряд магазин
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    В Україні хочуть блокувати сайти неперевірених онлайн-продавців