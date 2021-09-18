Великі супермаркети – податкові махінатори? Нардеп викрив мільярдні схеми

«Поширена схема, це так званий «нетиповий» експорт» – нардеп

До Міжфракційного депутатського об’єднання «Фіскальні органи без корупції» почала активно надходити інформація про різні можливі корупційні схеми несплати податків, які неможливі без «даху» податківців. Поширена схема, на яку звернули увагу дописувачі, – це так званий «нетиповий» експорт. Про це повідомив народний депутат, голова підкомітету з питань місцевих податків і зборів Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Мар’ян Заблоцький.

«Нам натякають, що варто перевірити, що саме активно експортують наші великі рітейл-мережі. Справді – деякі супермаркети виявляється в 2021 році експортували соняшникової олії майже на мільярд гривень. Можливо більше торгових мереж робили подібне, просто не напряму експортували», – повідомив народний депутат.

Він пояснив, як працює схема. В торгових мережах накопичується ПДВ до сплати. Це додана вартість від торгової націнки. Спосіб не платити це ПДВ – купити аграрну продукцію. В цій аграрній продукції сидить «скручений» ПДВ. Далі продукція відправляється на експорт. В результаті державний бюджет втрачає великі гроші. Крадений ПДВ опиняється у контрабандистів, які продають імпортний ПДВ «під скрут», у самих покупців скрученого ПДВ, а також в корумпованих податківців які отримують 1,0-1,5% від обороту підприємств за те, щоб закрити очі на ці речі.

«Уже працюємо над зверненням щодо цієї ситуації до відповідних органів. Звертаємо увагу підприємств, які користуються такими схемам: ми розуміємо, що для того, щоб бути конкурентоздатними, доводиться приймати правила, які нав’язують самі податківці. Але скоро цьому точно прийде кінець. Хто б вам що не обіцяв, що все погоджено – потім можливе блокування усіх скручених сум! Воно того точно не варте. Наше міжфракційне об’єднання буде надалі системно та публічно викривати всі існуючі схеми», – зазначив нардеп.

Нардеп також наводить отримані ним дані аграрного експорту деяких торгових мереж в першому півріччі 2021 року:

Для довідки: серед найбільших торгових мереж в Україні безпосередній стосунок до агровиробництва і агроекспорту має компанія «Епіцентр К». Компанія «Епіцентр К», яке належить сімейству Герег, окрім торгової діяльності також займається обробкою більше 110 тис. га. Земельний фонд підприємств, підконтрольних бізнесменам та політкам Олександру та Галині Герегам, зосереджений в Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій та Київській областях.