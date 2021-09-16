Антимонопольний комітет оштрафував Ощадбанк за купівлю рибного ярмарку

Ощадбанк оштрафовано майже на 14 мільйонів гривень

Ощадбанк висловив «категоричну незгоду з рішенням АМКУ»

Антимонопольний комітет України оштрафував державний Ощадбанк на 13,8 мільйона гривень за концентрацію без дозволу комітету, повідомляється на сайті АМКУ.

У комітеті заявили, що порушення Ощадбанку полягало в набутті у власність цілісного майнового комплексу споруд «Рибного ярмарку та комплексу зі зберігання, виробництва продуктів харчування для ТОВ «Логістик центр «Скандинавія» без отримання обовʼязкового дозволу АМКУ.

На суму штрафу вплинуло те, що Ощадбанк не визнав факт порушення і перешкоджав розслідуванню.

«Банк не співпрацював з органами комітету, не сприяв зʼясуванню обставин справи», – заявили в АМКУ і додали, що через це збір доказів у справі тривав майже чотири роки, хоча Ощадбанк міг уникнути таких значних санкцій, вчасно отримавши дозвіл АМКУ на концентрацію.

Водночас у пресслужбі Ощадбанку зазначають, що банк висловив «категоричну незгоду з рішенням АМКУ»

«Набуття Ощадбанком у власність складської нерухомості було вимушеним заходом, викликаним ризиком втрати іпотеки, що не була продана у виконавчому провадженні», – йдеться у поясненні.

У пресслужбі банку зазначають, що провадження було порушене проти недобросовісного боржника, який не виконував своїх зобовʼязань за кредитною угодою. Крім того, банк переконує, що повідомив АМКУ про всі деталі цього питання.

Також Ощадбанк повідомив АМКУ про те, що боржник чинив значні перешкоди в реалізації прав банку, а також продовжує в судовому порядку висувати до банку безпідставні вимоги. Це триває майже 5 років.

«Цей позичальник, попри борги перед Ощадбанком, намагався стягнути з фінансового інституту значну суму коштів і фактично займається рейдерством», – йдеться в заяві.

У банку також заявили, що штраф «становить фантастичну суму, якщо порівняти із сумою кредиту, наданого боржнику (понад 13%)».

«Ощадбанк вважає таке рішення АМКУ вкрай шкідливим для всієї банківської системи, оскільки завдає шкоди системі захисту прав кредиторів. Крім того, АМКУ цим рішенням заохочує недобросовісних боржників не виконувати свої зобов’язання», – резюмували у пресслужбі.