У столиці відбудеться «Марш за Київ». Усі деталі заходу
Організаторами маршу є понад 40 неполітичних ініціатив
2 жовтня у столиці відбудеться «Марш за Київ». Про це повідомляють організатори маршу.
«Марш за Київ» – це понад 40 міських неполітичних ініціатив. Їх усіх хвилює майбутнє міста.
Кияни хочуть бачити своє місто таким, де:
- головними є інтереси громади, а не інвесторів, які заробляють на перетворенні Києва в бетонне гетто;
- сторічні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять;
- кожен може безпечно, гідно і безперешкодно пересуватися.
Марш відбувається без прапорів і згадок прізвищ політиків. Вимоги відставок заборонені.
Марш почнеться о 14:00 на площі Конституції біля Верховної Ради. У точці збору формуватимуться колони та виступатимуть спікери. На маршруті передбачено зупинку біля Офісу президента, а завершиться марш біля КМДА приблизно о 16:20.
Марш буде поділено на колони. Наразі анонсовано такі колони:
- Спільна колона організаторів
- Опустіть бісові бордюри!
- Модернізм — наша спадщина
- За спадщину з Квітами
- Колона орендарів житла
- Екологічна колона
- Будуйте велодоріжки
- Садиба Барбана
- Колона архітекторів
Долучитися до обраної колони можна через телеграм-бот. Можна також створити власну колону, якщо до неї готові долучитися 70-100 людей.