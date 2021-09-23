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    У столиці відбудеться «Марш за Київ». Усі деталі заходу

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    На початку жовтня столичні активісти вийдуть на марш - У столиці відбудеться «Марш за Київ». Усі деталі заходу
    На початку жовтня столичні активісти вийдуть на марш
    Фото: Марш за Київ/Facebook

    Організаторами маршу є понад 40 неполітичних ініціатив

    2 жовтня у столиці відбудеться «Марш за Київ». Про це повідомляють організатори маршу.

    «Марш за Київ» – це понад 40 міських неполітичних ініціатив. Їх усіх хвилює майбутнє міста.

    Кияни хочуть бачити своє місто таким, де:

    • головними є інтереси громади, а не інвесторів, які заробляють на перетворенні Києва в бетонне гетто;
    • сторічні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять;
    • кожен може безпечно, гідно і безперешкодно пересуватися.

    Марш відбувається без прапорів і згадок прізвищ політиків. Вимоги відставок заборонені.

    Марш почнеться о 14:00 на площі Конституції біля Верховної Ради. У точці збору формуватимуться колони та виступатимуть спікери. На маршруті передбачено зупинку біля Офісу президента, а завершиться марш біля КМДА приблизно о 16:20.

    Марш буде поділено на колони. Наразі анонсовано такі колони:

    • Спільна колона організаторів
    • Опустіть бісові бордюри!
    • Модернізм — наша спадщина
    • За спадщину з Квітами
    • Колона орендарів житла
    • Екологічна колона
    • Будуйте велодоріжки
    • Садиба Барбана
    • Колона архітекторів

    Долучитися до обраної колони можна через телеграм-бот. Можна також створити власну колону, якщо до неї готові долучитися 70-100 людей.

    Теги: екологія Київ громадський транспорт забудова протести у Києві
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    У столиці відбудеться «Марш за Київ». Усі деталі заходу