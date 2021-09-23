У столиці відбудеться «Марш за Київ». Усі деталі заходу

На початку жовтня столичні активісти вийдуть на марш

Організаторами маршу є понад 40 неполітичних ініціатив

2 жовтня у столиці відбудеться «Марш за Київ». Про це повідомляють організатори маршу.

«Марш за Київ» – це понад 40 міських неполітичних ініціатив. Їх усіх хвилює майбутнє міста.

Кияни хочуть бачити своє місто таким, де:

головними є інтереси громади, а не інвесторів, які заробляють на перетворенні Києва в бетонне гетто;

сторічні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять;

кожен може безпечно, гідно і безперешкодно пересуватися.

Марш відбувається без прапорів і згадок прізвищ політиків. Вимоги відставок заборонені.

Марш почнеться о 14:00 на площі Конституції біля Верховної Ради. У точці збору формуватимуться колони та виступатимуть спікери. На маршруті передбачено зупинку біля Офісу президента, а завершиться марш біля КМДА приблизно о 16:20.

Марш буде поділено на колони. Наразі анонсовано такі колони:

Спільна колона організаторів

Опустіть бісові бордюри!

Модернізм — наша спадщина

За спадщину з Квітами

Колона орендарів житла

Екологічна колона

Будуйте велодоріжки

Садиба Барбана

Колона архітекторів

Долучитися до обраної колони можна через телеграм-бот. Можна також створити власну колону, якщо до неї готові долучитися 70-100 людей.