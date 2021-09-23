Київський транспорт без талончиків. Влада тішиться цифрами трьох місяців
Киянам та гостям міста нагадали, як придбати е-квиток і як оплатити ним проїзд
Вже третій місяць, як київський комунальний транспорт повністю перейшов на електронні квитки, повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.
Скільки поїздок оплачено е-квитком
З моменту введення е-квитка у міському транспорті ним скористалися майже 72 мільйони разів. Із них:
- 52 млн в метро,
- 20 млн у наземному транспорті.
Загальна кількість валідацій е-квитків за безпаперовий період 2021 року (порівняно з минулим) виросла на 250%.
Як придбати QR-квиток
Понад 50% QR-квитків містяни купують у застосунку «Київ цифровий».
За підсумками місяця з 15 серпня до 15 вересня кияни та гості міста придбали понад 4 мільйони QR-квитків у касах метрополітену, терміналах EasyPay і «Київ цифровий» та в застосунку «Київ цифровий». У застосунку квитки купували понад 2 мільйони разів, що складає більше 50% від загальної кількості.
«Київ цифровий» надає можливість придбати QR-квиток безготівково – із банківської картки, Apple Pay або Google Pay. QR-квитки в застосунку розроблені так, щоб користувачі могли купити їх миттєво без потреби стояти в черзі до каси чи терміналу.
Як оплатити проїзд QR-квитком
Щоб оплатити проїзд QR-квитком із «Київ цифровий», потрібно:
- Відкрити екран із зображенням QR-квитка.
- Прикласти зображення QR-квитка до валідатора: у наземному транспорті – до нижньої дзеркальної частини валідатора, у метро – до дзеркальної частини на турнікеті.
- Дочекатися сигналу підтвердження оплати на валідаторі.
QR-квитки в застосунку діють так само, як паперові, проте в екологічному режимі paperless. Ними можна оплачувати проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, міській електричці, фунікулері. Термін дії QR-квитка – 15 днів.
Для містян, які не встигають скористатися квитком, у застосунку передбачена можливість надіслати квиток другу. Потрібно натиснути кнопку «Поділитися квитком» під його зображенням і відправити квиток у зручний месенджер або на пошту.
Крім того, користувачі можуть підтвердити, що провалідували квиток у транспорті. Для цього потрібно натиснути кнопку «Квиток проскановано» під його зображенням. Квиток зникне зі списку дійсних, а у стрічці з’явиться запис про його використання та залишиться можливість надати квиток для перевірки контролеру.
Які транспортні послуги доступні у застосунку «Київ цифровий»
У «Київ цифровий» продовжують удосконалювати сервіс QR-квитків, щоб зробити його зручнішим для користувачів. Окрім QR-квитків, у застосунку доступні:
- поповнення транспортної карти,
- придбання проїзних,
- сервіси для водіїв.
Міський застосунок «Київ Цифровий» доступний для безкоштовного завантаження у App Store та Google Play.
Нагадаємо, з 14 липня в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.
У Києві діє понад 2 тисячі місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті.