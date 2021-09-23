Київський транспорт без талончиків. Влада тішиться цифрами трьох місяців

Киянам та гостям міста нагадали, як придбати е-квиток і як оплатити ним проїзд

Вже третій місяць, як київський комунальний транспорт повністю перейшов на електронні квитки, повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

Скільки поїздок оплачено е-квитком

З моменту введення е-квитка у міському транспорті ним скористалися майже 72 мільйони разів. Із них:

52 млн в метро,

20 млн у наземному транспорті.

Загальна кількість валідацій е-квитків за безпаперовий період 2021 року (порівняно з минулим) виросла на 250%.

Як придбати QR-квиток

Понад 50% QR-квитків містяни купують у застосунку «Київ цифровий».

За підсумками місяця з 15 серпня до 15 вересня кияни та гості міста придбали понад 4 мільйони QR-квитків у касах метрополітену, терміналах EasyPay і «Київ цифровий» та в застосунку «Київ цифровий». У застосунку квитки купували понад 2 мільйони разів, що складає більше 50% від загальної кількості.

«Київ цифровий» надає можливість придбати QR-квиток безготівково – із банківської картки, Apple Pay або Google Pay. QR-квитки в застосунку розроблені так, щоб користувачі могли купити їх миттєво без потреби стояти в черзі до каси чи терміналу.

Як оплатити проїзд QR-квитком

Щоб оплатити проїзд QR-квитком із «Київ цифровий», потрібно:

Відкрити екран із зображенням QR-квитка.

Прикласти зображення QR-квитка до валідатора: у наземному транспорті – до нижньої дзеркальної частини валідатора, у метро – до дзеркальної частини на турнікеті.

Дочекатися сигналу підтвердження оплати на валідаторі.

QR-квитки в застосунку діють так само, як паперові, проте в екологічному режимі paperless. Ними можна оплачувати проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, міській електричці, фунікулері. Термін дії QR-квитка – 15 днів.

Для містян, які не встигають скористатися квитком, у застосунку передбачена можливість надіслати квиток другу. Потрібно натиснути кнопку «Поділитися квитком» під його зображенням і відправити квиток у зручний месенджер або на пошту.

Крім того, користувачі можуть підтвердити, що провалідували квиток у транспорті. Для цього потрібно натиснути кнопку «Квиток проскановано» під його зображенням. Квиток зникне зі списку дійсних, а у стрічці з’явиться запис про його використання та залишиться можливість надати квиток для перевірки контролеру.

Які транспортні послуги доступні у застосунку «Київ цифровий»

У «Київ цифровий» продовжують удосконалювати сервіс QR-квитків, щоб зробити його зручнішим для користувачів. Окрім QR-квитків, у застосунку доступні:

поповнення транспортної карти,

придбання проїзних,

сервіси для водіїв.

Міський застосунок «Київ Цифровий» доступний для безкоштовного завантаження у App Store та Google Play.

Нагадаємо, з 14 липня в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.

У Києві діє понад 2 тисячі місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті.