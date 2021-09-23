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    Під Радою сутички: поліція затримала організатора акції протесту ФОПів (фото)

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    Організація SaveФОП вивела підприємців під Раду - Під Радою сутички: поліція затримала організатора акції протесту ФОПів (фото)
    Організація SaveФОП вивела підприємців під Раду
    Фото: Ян Доброносов/Facebook

    Руху SaveФОП не дозволили поставити сцену біля Верховної Ради

    У четвер, 23 вересня, підприємці вийшли під Верховну Раду України на акцію протесту з вимогою проголосувати за законпроєкти 3853-1, 3853-2, 3993 про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування та спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.

    Як повідомляється на сторінці спільноти SaveФОП у Facebook, 22 вересня поліція завадила організаторам акції поставити під ВРУ сценічне обладнання. Тож сьогодні підприємці вийшли під Раду з мегафонами.

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    Під Радою сутички: поліція затримала організатора акції протесту ФОПів (фото)
    Під Радою сутички: поліція затримала організатора акції протесту ФОПів (фото)
    Під Радою сутички: поліція затримала організатора акції протесту ФОПів (фото)
    Фото: Ян Доброносов/Facebook

    Під час акції протесту голова SaveФОП Сергій Доротич намагався прорвартися до будівлі Ради. Сталася сутичка з правоохоронцями, під час якої Доротича було затримано. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Ян Доброносов.

    Зазначимо, що представники SaveФОП протестують вже не один місяць у Києві.

    На акції протесту підприємців у Києві в червні сталася чергова бійка з правоохоронцями.

    До слова, за минулий рік ФОПи сплатили 52 млрд гривень податків, з них 37 млрд — платники єдиного податку.

    Читайте також: Які підприємці торік принесли Україні найбільше податків: інфографіка


    Теги: Національна поліція України Верховна Рада Київ податки протести у Києві
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    Під Радою сутички: поліція затримала організатора акції протесту ФОПів (фото)