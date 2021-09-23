Під Радою сутички: поліція затримала організатора акції протесту ФОПів (фото)

Руху SaveФОП не дозволили поставити сцену біля Верховної Ради

У четвер, 23 вересня, підприємці вийшли під Верховну Раду України на акцію протесту з вимогою проголосувати за законпроєкти 3853-1, 3853-2, 3993 про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування та спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.

Як повідомляється на сторінці спільноти SaveФОП у Facebook, 22 вересня поліція завадила організаторам акції поставити під ВРУ сценічне обладнання. Тож сьогодні підприємці вийшли під Раду з мегафонами.

Під час акції протесту голова SaveФОП Сергій Доротич намагався прорвартися до будівлі Ради. Сталася сутичка з правоохоронцями, під час якої Доротича було затримано. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Ян Доброносов.

Зазначимо, що представники SaveФОП протестують вже не один місяць у Києві.

На акції протесту підприємців у Києві в червні сталася чергова бійка з правоохоронцями.

До слова, за минулий рік ФОПи сплатили 52 млрд гривень податків, з них 37 млрд — платники єдиного податку.



