У столиці відбувся Перший Київський форум толерантності

Форум толерантності мав на меті об’єднати та консолідувати всі етнічні громади і конфесії Києва

9-10 листопада у Києві відбувся Перший Київський форум толерантності (міжетнічна та міжконфесійна платформи). Захід відбувся за ініціативи та підтримки Департаменту культури та мав на меті об’єднати та консолідувати всі етнічні громади і конфесії Києва.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту культури КМДА.

«Представники різних національних громад та релігійних общин займають активну соціальну позицію в суспільному житті столиці. Вони розбудовують економіку та культуру міста, вкладають свою працю, уміння й творчий доробок для того, щоб Київ став спільним затишним домом для киян, незалежно від їх національної та релігійної приналежності. Саме їхні спільні зусилля можуть забезпечити потужний потенціал для успішного розвитку нашої столиці, а започаткування такого заходу та напрацювання його учасників дозволять більш зважено підійти до реалізації тих завдань, які міська влада ставить перед собою, розробляючи нові перспективи розвитку міста», – наголосила директорка Департаменту культури Діана Попова у вітальному слові.

Захід відбувався у змішаному форматі — онлайн та офлайн.

Програма Першого Київського Форуму толерантності складалась із двох платформ:

Тематика доповідей – «Толерантність і міжетнічні відносини», «Толерантність і міжконфесійні відносини».

Організатор заходу: переможець мистецького конкурсу на кращий культурно-мистецький проєкт із підготовки та проведення Першого Київського форуму толерантності — Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва.