Очищення Києва від МАФів: перший тиждень листопада був «гарячим» (фото)

Найбільше демонтажів проведено в Шевченківському районі

Минулого тижня з вулиць Києва комунальники прибрали 81 незаконну тимчасову споруду. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київблагоустрій.»

Найбільше демонтажів проведено в таких районах:

Шевченківський — 28 елементів благоустрою

Дніпровський — 15 елементів благоустрою

Деснянський — 11 елементів благоустрою

Кількість демонтованих незаконних споруд у районах Києва

Над очищенням вулиць від незаконних МАФів працювали демонтажні бригади Київблагоустрою та деякі власники незаконних споруд.

Демонтажники комунального підприємства працювали зокрема на таких локаціях:

Голосіївський район

вул. Саксаганського, 25

Дарницький район

вул. Садова, 53

Деснянський район

вул. Мічуріна, 1 (с.Троєщина)

просп. Маяковського, 17

навпроти вул. Меліоративна, 6

Дніпровський район

Гідропарк (Передмістна Слобідка)

Оболонський район

вул. Бережанська, 15

вул. Вишгородська, 56 та 56/2

вул. Героїв Дніпра, 49

вул. Прирічна, 9 (навпроти бази “Наталка”)

просп. Рокосовського, 8-Б

Печерський район

вул. Болсуновська (Сергія Струтинського), 8

бульв. Дружби Народів, 28

Подільський район

вул. Олександра Бестужева, 43 та 43-А

Святошинський район

вул. Львівська, 72

проп. Перемоги, 136

Солом’янський район

вул. Єреванська, 14

вул. Вадима Гетьмана, 4 та 25

вул. Гарматна, 22/32

вул. Василя Липківського (Урицького), 3

Шевченківський район

вул. Білоруська, 7

вул. Дегтярівська, 62

вул. Салютна, 2

У Департаменті міського благоустрою КМДА зазначили: «Перший тиждень листопада показав, що «гаряче» може бути не тільки в теплу пору року. Особливо якщо це стосується демонтажів тимчасових споруд, що не мають дозвільних документів».