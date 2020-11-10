Очищення Києва від МАФів: перший тиждень листопада був «гарячим» (фото)
Найбільше демонтажів проведено в Шевченківському районі
Минулого тижня з вулиць Києва комунальники прибрали 81 незаконну тимчасову споруду. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київблагоустрій.»
Найбільше демонтажів проведено в таких районах:
- Шевченківський — 28 елементів благоустрою
- Дніпровський — 15 елементів благоустрою
- Деснянський — 11 елементів благоустрою
Над очищенням вулиць від незаконних МАФів працювали демонтажні бригади Київблагоустрою та деякі власники незаконних споруд.
Демонтажники комунального підприємства працювали зокрема на таких локаціях:
Голосіївський район
- вул. Саксаганського, 25
Дарницький район
- вул. Садова, 53
Деснянський район
- вул. Мічуріна, 1 (с.Троєщина)
- просп. Маяковського, 17
- навпроти вул. Меліоративна, 6
Дніпровський район
- Гідропарк (Передмістна Слобідка)
Оболонський район
- вул. Бережанська, 15
- вул. Вишгородська, 56 та 56/2
- вул. Героїв Дніпра, 49
- вул. Прирічна, 9 (навпроти бази “Наталка”)
- просп. Рокосовського, 8-Б
Печерський район
- вул. Болсуновська (Сергія Струтинського), 8
- бульв. Дружби Народів, 28
Подільський район
- вул. Олександра Бестужева, 43 та 43-А
Святошинський район
- вул. Львівська, 72
- проп. Перемоги, 136
Солом’янський район
- вул. Єреванська, 14
- вул. Вадима Гетьмана, 4 та 25
- вул. Гарматна, 22/32
- вул. Василя Липківського (Урицького), 3
Шевченківський район
- вул. Білоруська, 7
- вул. Дегтярівська, 62
- вул. Салютна, 2
У Департаменті міського благоустрою КМДА зазначили: «Перший тиждень листопада показав, що «гаряче» може бути не тільки в теплу пору року. Особливо якщо це стосується демонтажів тимчасових споруд, що не мають дозвільних документів».