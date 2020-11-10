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    Новини

    Очищення Києва від МАФів: перший тиждень листопада був «гарячим» (фото)

    • Розсилка
    Демонтаж незаконного кіоску - Очищення Києва від МАФів: перший тиждень листопада був «гарячим» (фото)
    Демонтаж незаконного кіоску
    Фото: Київблагоустрі

    Найбільше демонтажів проведено в Шевченківському районі

    Минулого тижня з вулиць Києва комунальники прибрали 81 незаконну тимчасову споруду. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київблагоустрій.»

    Найбільше демонтажів проведено в таких районах:

    • Шевченківський — 28 елементів благоустрою
    • Дніпровський — 15 елементів благоустрою
    • Деснянський — 11 елементів благоустрою
    Кількість демонтованих незаконних споруд у районах Києва
    Кількість демонтованих незаконних споруд у районах Києва

    Над очищенням вулиць від незаконних МАФів працювали демонтажні бригади Київблагоустрою та деякі власники незаконних споруд.

    Демонтажники комунального підприємства працювали зокрема на таких локаціях:

    Голосіївський район

    • вул. Саксаганського, 25

    Дарницький район

    • вул. Садова, 53

    Деснянський район

    • вул. Мічуріна, 1 (с.Троєщина)
    • просп. Маяковського, 17
    • навпроти вул. Меліоративна, 6

    Дніпровський район

    • Гідропарк (Передмістна Слобідка)

    Оболонський район

    • вул. Бережанська, 15
    • вул. Вишгородська, 56 та 56/2
    • вул. Героїв Дніпра, 49
    • вул. Прирічна, 9 (навпроти бази “Наталка”)
    • просп. Рокосовського, 8-Б

    Печерський район

    • вул. Болсуновська (Сергія Струтинського), 8
    • бульв. Дружби Народів, 28

    Подільський район

    • вул. Олександра Бестужева, 43 та 43-А

    Святошинський район

    • вул. Львівська, 72
    • проп. Перемоги, 136

    Солом’янський район

    • вул. Єреванська, 14
    • вул. Вадима Гетьмана, 4 та 25
    • вул. Гарматна, 22/32
    • вул. Василя Липківського (Урицького), 3

    Шевченківський район

    • вул. Білоруська, 7
    • вул. Дегтярівська, 62
    • вул. Салютна, 2

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    Очищення Києва від МАФів: перший тиждень листопада був «гарячим» (фото)
    Очищення Києва від МАФів: перший тиждень листопада був «гарячим» (фото)
    Очищення Києва від МАФів: перший тиждень листопада був «гарячим» (фото)
    Очищення Києва від МАФів: перший тиждень листопада був «гарячим» (фото)
    Очищення Києва від МАФів: перший тиждень листопада був «гарячим» (фото)

    У Департаменті міського благоустрою КМДА зазначили: «Перший тиждень листопада показав, що «гаряче» може бути не тільки в теплу пору року. Особливо якщо це стосується демонтажів тимчасових споруд, що не мають дозвільних документів».

    Київ благоустрій КМДА МАФи
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