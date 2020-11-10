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    Реставрацію Покровської церкви в Києві розпочали з огорожі (фото)

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    Огорожу Покровської церкви відреставрували - Реставрацію Покровської церкви в Києві розпочали з огорожі (фото)
    Огорожу Покровської церкви відреставрували
    Фото: Департамент охорони культурної спадщини

    Наступного року буде розпочато реставрацію Покровської церкви та дзвіниці

    У Києві завершено роботи з реставрації огорожі Покровської церкви. Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини.

    За словами директора Департаменту Олександра Никоряка, вже наступного року буде розпочато реставрацію Покровської церкви та дзвіниці на вул. Покровській, 7.

    На кінець поточного року-початок 2021-го планується завершити розробку науково-проєктної документації, пройти державну експертизу та процедуру погодження в Міністерстві культури та інформаційної політики.

    «Це пам’ятка національного значення, тому погоджувати проєкт має центральний орган охорони культурної спадщини – тобто Мінкульт. І вже в другій половині наступного року плануємо розпочати масштабні реставраційні роботи на самому храмі», – повідомив Никоряк.

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    Реставрацію Покровської церкви в Києві розпочали з огорожі (фото)
    Реставрацію Покровської церкви в Києві розпочали з огорожі (фото)
    Реставрацію Покровської церкви в Києві розпочали з огорожі (фото)

    Раніше повідомлялося, що столична влада прийняла рішення вжити термінових заходів щодо порятунку будівель садиби Мурашка та звільнення її території від тих, хто є загрозою для мешканців сусідніх будинків.

    церква Київ КМДА архітектура реставрація
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