Реставрацію Покровської церкви в Києві розпочали з огорожі (фото)

Наступного року буде розпочато реставрацію Покровської церкви та дзвіниці

У Києві завершено роботи з реставрації огорожі Покровської церкви. Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини.

За словами директора Департаменту Олександра Никоряка, вже наступного року буде розпочато реставрацію Покровської церкви та дзвіниці на вул. Покровській, 7.

На кінець поточного року-початок 2021-го планується завершити розробку науково-проєктної документації, пройти державну експертизу та процедуру погодження в Міністерстві культури та інформаційної політики.

«Це пам’ятка національного значення, тому погоджувати проєкт має центральний орган охорони культурної спадщини – тобто Мінкульт. І вже в другій половині наступного року плануємо розпочати масштабні реставраційні роботи на самому храмі», – повідомив Никоряк.

Раніше повідомлялося, що столична влада прийняла рішення вжити термінових заходів щодо порятунку будівель садиби Мурашка та звільнення її території від тих, хто є загрозою для мешканців сусідніх будинків.