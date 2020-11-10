Ціна-якість-комфорт. Заступник Кличка пояснив, чому Київ купив 200 дизельних автобусів з Білорусі

100 автобусів з Білорусі вже працюють на найбільш завантажених маршрутах

Посадовець наголосив, що придбаний транспорт повністю відповідає вимогам екологічності

Київська влада закуповує сучасний транспорт, орієнтуючись на співвідношення факторів ціна-якість-комфорт. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв у відповідь на заяву міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського, який в інтерв’ю виданню «Фокус» поскаржився, що придбання київською владою 200 дизельних автобусів «не відповідає реаліям XXI століття».

Отже, заступник Кличка прокоментував оновлення парку столичного громадського транспорту КП «Київпастранс» та закупівлю на умовах фінансового лізингу 200 сучасних автобусів великої та надвеликої місткості. Він нагадав, що 100 з них вже отримані і працюють на найбільш завантажених маршрутах. Інші 100 – будуть отримані до кінця року.

«Закупівля нових автобусів була вкрай важливою для столиці, адже тільки завдяки збільшенню рухомого складу можна поліпшити якість перевезення пасажирів. Зазначу, що значна кількість рухомого складу КП «Київпастранс» – це автобуси, термін експлуатації яких становить понад 10 років. А зношеність автобусного парку комунального підприємства – 75,2%. Тому оновлення громадського транспорту столиці є одним із пріоритетних питань для міської влади. І при закупівлі місто керується тільки співвідношенням 3-х важливих факторів: ціна-якість-комфорт», – зазначив Густєлєв.

Він також пояснив, чому місто обрало зазначені автобуси для оновлення рухомого складу та чому їх придбали саме зараз:

Придбаний транспорт повністю відповідає вимогам екологічності – нові автобуси оснащені двигунами Mercedes-Benz екологічного стандарту ЄВРО-5.

Нові автобуси на 100% пристосовані для маломобільних груп населення: вони мають низьку підлогу, пандуси та спеціальні місця в салоні для маломобільних пасажирів. Окрім того, автобуси обладнані роздільними кондиціонерами пасажирського салону та кабіни водія, системами зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, валідаторами.

В умовах пандемії збільшення кількості рухомого складу на маршрутах – це питання безпеки киян та гостей міста. Завдяки новим автобусам на найбільш навантажених маршрутах у години пік вже вдалось зменшити інтервали в середньому на 15-20%. Це допомагає усувати скупчення пасажирів і мінімізувати ризики поширення інфекційної хвороби.

Оновлення рухомого складу робить можливою відмову КП «Київпастранс» від таксомоторних маршрутів вже з наступного, 2021 року. Це, в свою чергу, сприятиме зменшенню заторів та покращенню екологічної ситуації в місті.

Процедура лізингу для закупівлі автобусів була обрана містом як найбільш оптимальна, виходячи з суми коштів, які необхідні для закупівлі, та нагальної потреби в новому рухомому складі. А виробник «МАЗ» як постачальник автобусів був єдиним, хто гарантував вимоги до якості, інклюзивності, комфорту та дотримання екологічних стандартів свого рухомого складу, та гарантував дотримання термінів поставки автобусів.

«Ще один важливий момент відносно вибору автобусів. Лунають деякі «експертні» думки, чому місто обирає такий транспорт, а не електричний. По-перше, закупівля електробусів вимагає створення «з нуля» дороговартісної інфраструктури з обслуговування та експлуатації таких машин. Крім того, треба врахувати, що електробуси містять батареї, які після завершення терміну експлуатації потребують утилізації. На сьогодні в Україні немає промислових потужностей з утилізації таких деталей, а сама процедура є дороговартісною», – зазначив заступник голови КМДА.

Посадовець додав, що під час розгляду питання закупівлі нового рухомого складу не зайвим буде врахувати досвід провідних економічно розвинутих країн світу.

«Для прикладу можна розглянути Сінгапур, у якому на сьогодні для перевезення пасажирів використовують саме дизельні автобуси і вважають перехід на електробуси економічно недоцільним», – додав він.

Густєлєв також запевнив, що місто вивчає можливості створення необхідної інфраструктури для роботи електротранспорту. І КП «Київпастранс» протягом 2021-2023 років вже заплановано поступове впровадження електробусів на маршрути громадського транспорту міста і створення відповідної інфраструктури.

Нагадаємо, у жовтні Київ отримав 50 нових автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу.