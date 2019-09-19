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    У столиці знову жителі кількох вулиць залишились без холодної води

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    Аварійна служба Київводоканалу - 15-81, (044) 200-73-01 - У столиці знову жителі кількох вулиць залишились без холодної води
    Аварійна служба Київводоканалу - 15-81, (044) 200-73-01

    Без води тимчасово залишились бул. Дружби Народів, 13, вул. Сирецька, 25, 30/1, 32/34, 36, 38, 40, 42/44, вул. Волоська, 23, 24, вул. Генерала Родимцева, 5.

    У Києві на мережі холодного водопостачання сталася чергова низка пошкоджень.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Зазначається, що тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

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    бул. Дружби Народів, 13;

    вул. Сирецька, 25, 30/1, 32/34, 36, 38, 40, 42/44;

    вул. Волоська, 23, 24;

    вул. Генерала Родимцева, 5.

    Аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Аварійна служба Київводоканалу - 15-81, (044) 200-73-01. Орієнтовний термін ліквідації пошкоджень - доба.

    Як повідомлялося, 18 вересня у Києві на двох вулицях відключили холодну воду.

    17 вересня у столиці мешканці п’яти вулиць залишилися без води.

    Нагадаємо, що спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» опублікувало інтерактивну карту бюветних комплексів на території столиці.

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