У столиці знову жителі кількох вулиць залишились без холодної води
Без води тимчасово залишились бул. Дружби Народів, 13, вул. Сирецька, 25, 30/1, 32/34, 36, 38, 40, 42/44, вул. Волоська, 23, 24, вул. Генерала Родимцева, 5.
У Києві на мережі холодного водопостачання сталася чергова низка пошкоджень.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Зазначається, що тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
бул. Дружби Народів, 13;
вул. Сирецька, 25, 30/1, 32/34, 36, 38, 40, 42/44;
вул. Волоська, 23, 24;
вул. Генерала Родимцева, 5.
Аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Аварійна служба Київводоканалу - 15-81, (044) 200-73-01. Орієнтовний термін ліквідації пошкоджень - доба.
Як повідомлялося, 18 вересня у Києві на двох вулицях відключили холодну воду.
17 вересня у столиці мешканці п’яти вулиць залишилися без води.
Нагадаємо, що спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» опублікувало інтерактивну карту бюветних комплексів на території столиці.