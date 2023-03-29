У столиці введені аварійні відключення світла через негоду
Найбільше пошкоджень у Києво-Святошинському енерговузлі
Сьогодні, 29 березня у деяких районах столиці будуть застосовані аварійні відключення світла. Причиною цього стали пошкодження мережі через негоду. Про це повідомляє пресслужба КМВА.
Аварійні обмеження запровадили у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах.
Найбільше пошкоджень у Києво-Святошинському енерговузлі.
Нагадаємо, через негоду, яка вирувала у столиці з 28 березня, багато повалених дерев, постраждали автомобілі. Рятувальники здійснили шість виїздів на ліквідацію наслідків вітру. Також за повідомлення Київської міської військової адміністрації, в українській столиці 29 березня очікується продовження негоди, водіїв просять не виїжджати до міста через сніг та ожеледицю.
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