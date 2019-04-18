У суботу у Києві відбудеться наймасштабніша весняна толока (список локацій)



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Толоки проходитимуть у кожному районі столиці на понад 30 локаціях

У суботу, 20 квітня, о 10:00 у Києві стартує наймасштабніша весняна толока, присвячена Дню довкілля. У цей день зусиллями міських служб, громадських організацій, комерційних структур планують прибрати понад 30 локацій.

До толоки, під час якої прибиратимуть сміття (зокрема, стихійні смітники), висаджуватимуть дерева та кущі, зможуть долучитися всі охочі. Тим більше, що локації обирались, зокрема, зі звернень киян у соціальних мережах та за телефонами міського контакт-центру. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

«Цієї суботи о 10:00 ми запрошуємо усіх небайдужих долучитися до прибирання міста. Особливу увагу звертаємо на місця стихійних звалищ, популярних місць відпочинку, де часто залишають відходи, що особливо актуально перед початком сезону пікніків, залишених або занедбаних приватними власниками територій тощо. Наше головне завдання – не лише прибрати, а зробити так, щоб сміття більше в цих місцях не з’являлось. Чистота залежить від кожного з нас: якщо прибирати за собою, не вивозити сміття у зелені зони, то місто стане чистішим та охайнішим», – переконаний заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він також наголосив, що міська влада виступає за збільшення штрафів за залишене сміття.

«У Верховній раді Україні зареєстрований проект закону № 5153 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері дотримання правил благоустрою територій населених пунктів». Він передбачає більш жорстке і справедливе покарання за викинуте сміття, зокрема, збільшення штрафів у десятки разів», – сказав посадовець.

Толоки проходитимуть у кожному районі столиці – у парках і скверах, на залишених територіях, біля водоймищ тощо. Загалом налічується більше 30 локацій. За кожною закріплена відповідальна особа, яка допоможе з деталями. Усі учасники будуть забезпечені інвентарем та рукавичками.

Де прибиратимуть у Києві 20 квітня (список локацій)

Голосіївський район

Локація Вид робіт Відповідальна особа 1 Совські ставки (просп. В. Лобановського) Санітарне очищення території (збір випадкового сміття; підмітання доріжок тощо). Санітарне очищення берегової смуги та озер від сміття, га. Шимко Едуард, 067 115 97 06 2 Полігон ТПВ № 5 (с. Підгірці, Обухівського району Київської обл.), Забезпечується трансфер Прибирання сміття на території виробничих приміщень, впорядкування в’їзної частини Малихін Олександр, 067 235 44 47.

Дарницький район

Локація Вид робіт Відповідальна особа 3 Парк Партизанської Слави Висадка дерев, прибирання території Сердюкова Ніна, 067 232 51 78 4 Парк «Позняки» Висадка дерев, прибирання території Сердюкова Ніна, 067 232 51 78 5 Стихійне сміттєзвалище на вул. Канальній (біля Єврогазу) Прибирання сміття Горбенко Олена, 095 530 07 47 6 Екопарк «Осокорки» Прибирання і висадження зелених насаджень Горбенко Олена, 095 530 07 47 7 Озеро Вулик (вул. Драгоманова, 2-4) Прибирання сміття Сердюкова Ніна, 067 232 51 78 8 Озеро Срібний Кіл (біля просп. Бажана) Прибирання сміття Сердюкова Ніна, 067 232 51 78 9 Озеро Прірва (вздовж вул. Григоренка) Прибирання сміття Сердюкова Ніна, 067 232 51 78

Дніпровський район

Локація Вид робіт Відповідальна особа 10 Парк «Перемога» (збір Каштанова алея) Висадження дерев, прибирання території Ковшун Євген, 050 358 21 12 11 Територія загального користування навпроти будинку № 5 на вул. Вершигори Прибирання території, випадкового сміття ГО «Друге життя» – Волков Сергій 050 385 58 85 12 Труханів острів

Деснянський район

Локація Вид робіт Відповідальна особа 13 Урочище Лугопарк Ліквідація сміттєзвалища, прибирання випадкового сміття Очкуров Вадим 067 371 94 76 14 Парк «Муромець» Прибирання сміття, озеленення Карп Євген, 067 209 84 86 15 Маяковського, 93 Прибирання сміття 16 Вул. Пухівська, 2 (біля ТЕЦ №6) Прибирання сміття Пастухов Іван, 093 752 4646

Оболонський район

Локація Вид робіт Відповідальна особа від КП УЗН, контактний телефон 17 Парк «Наталка» (біля Північного мосту) Прибирання, вивезення сміття, висадження кущів та дерев Ридзевська Катерина, 097 577 67 93 18 Парк відпочинку вул. Богатирська (на північ від затоки Верблюд) Прибирання, вивезення сміття Ридзевська Катерина, 097 577 67 93 19 Сквер на просп. Мінському, 4 (у т. ч. сквер на просп. Мінському та вул. Полярній, між ДНЗ № 190 та ДНЗ № 531 Прибирання, вивезення сміття Камінський Олександр, 067 458 01 73 20 Пуща-Водиця, вул. 14 лінія (розворот трамваю) Прибирання сміття, озеленення Обухівський Орест, 067 69 303 05

Печерський район

Локація Роботи Відповідальна особа 21 Наводницький парк Прибирання сміття, вигрібання листя, обкопування дерев Хохлов Валерій, 097 642 18 19 22 Паркова дорога Прибирання сміття Кушнір Тамара, 098 409 33 46

Подільський район

Локація Роботи Відповідальна особа 23 Кирилівський лісопарк Ліквідація сміттєзвалища, прибирання Пляцек Інна, 097 23 307 42 24 Схили на вул. Олени Теліги Прибирання сміття Пляцек Інна, 097 23 307 42

Святошинський район

Назва об’єкта Роботи Відповідальна особа 25 Парк ім. Потапова Прибирання, впорядкування, висадження зелених насаджень Холявко Світлана, 093 356 33 71 26 Сквер на вул. Котельникова, 26-32 Прибирання території та висадження зелених насаджень Оверчук Тетяна, 093 356 32 83 27 Зона відпочинку «Біличі» Прибирання сміття Обухівський Орест, 067 693 03 05

Солом’янський район

Локація Роботи Відповідальна особа 28 Парк «Тампере» Прибирання від листя та сміття; Ругно Надія, 098 409 33 51 29 Парк «Супутник» (вул. Уманська) Прибирання від листя та сміття Ругно Надія, 098 409 33 51 30 Вул. Маміна-Сибіряка Прибирання від листя та сміття, розчищення схилів від порослі Ругно Надія, 098 409 33 51

Шевченківський район

Локація Роботи Відповідальна особа 31 Парк на схилах Смородинського узвозу Прибирання звалища Овсійчук Петро, 093 311 07 03 32 Парк на схилах Врубелівського узвозу Прибирання звалища Овсійчук Петро, 093 311 07 03 33 Парк Нивки (західна частина) Прибирання сміття, озеленення Овдок Наталя, 093 520 88 26 34 Схили Пейзажної алеї Прибирання сміття, озеленення Морозо Ірина, 093 300 57 58

Перелік об’єктів КП «Плесо»

Локація Роботи Відповідальна особа 35 Міст ім. Патона (територія під мостом) Прибирання сміття Лобань Світлана,

063 366 44 73 36 Зона відпочинку «Троєщина», вул. Оноре де Бальзака Прибирання вздовж водойми Лобань Світлана,

063 366 44 73



