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    У суботу у Києві відбудеться наймасштабніша весняна толока (список локацій)

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    У суботу у Києві відбудеться наймасштабніша весняна толока (список локацій)

    Толоки проходитимуть у кожному районі столиці на понад 30 локаціях

    У суботу, 20 квітня, о 10:00 у Києві стартує наймасштабніша весняна толока, присвячена Дню довкілля. У цей день зусиллями міських служб, громадських організацій, комерційних структур планують прибрати понад 30 локацій.

    До толоки, під час якої прибиратимуть сміття (зокрема, стихійні смітники), висаджуватимуть дерева та кущі, зможуть долучитися всі охочі. Тим більше, що локації обирались, зокрема, зі звернень киян у соціальних мережах та за телефонами міського контакт-центру. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

    «Цієї суботи о 10:00 ми запрошуємо усіх небайдужих долучитися до прибирання міста. Особливу увагу звертаємо на місця стихійних звалищ, популярних місць відпочинку, де часто залишають відходи, що особливо актуально перед початком сезону пікніків, залишених або занедбаних приватними власниками територій тощо. Наше головне завдання – не лише прибрати, а зробити так, щоб сміття більше в цих місцях не з’являлось. Чистота залежить від кожного з нас: якщо прибирати за собою, не вивозити сміття у зелені зони, то місто стане чистішим та охайнішим», – переконаний заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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    Він також наголосив, що міська влада виступає за збільшення штрафів за залишене сміття.

    «У Верховній раді Україні зареєстрований проект закону № 5153 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері дотримання правил благоустрою територій населених пунктів». Він передбачає більш жорстке і справедливе покарання за викинуте сміття, зокрема, збільшення штрафів у десятки разів», – сказав посадовець.

    Толоки проходитимуть у кожному районі столиці – у парках і скверах, на залишених територіях, біля водоймищ тощо. Загалом налічується більше 30 локацій. За кожною закріплена відповідальна особа, яка допоможе з деталями. Усі учасники будуть забезпечені інвентарем та рукавичками.

    Де прибиратимуть у Києві 20 квітня (список локацій)

    Голосіївський район

     

     

    Локація

     

    Вид робіт

     

    Відповідальна особа

    1

    Совські ставки (просп. В. Лобановського)

    Санітарне очищення території (збір випадкового сміття; підмітання доріжок тощо).

    Санітарне очищення берегової смуги та озер від сміття, га.

    Шимко Едуард,

    067 115 97 06

    2

    Полігон ТПВ № 5

    (с. Підгірці, Обухівського району Київської обл.),

    Забезпечується трансфер

    Прибирання сміття на території виробничих приміщень, впорядкування в’їзної частини

    Малихін Олександр,

    067 235 44 47.

    Дарницький район

     

    Локація

    Вид робіт

    Відповідальна особа

    3

    Парк Партизанської Слави

    Висадка дерев, прибирання території

    Сердюкова Ніна, 067 232 51 78

    4

    Парк «Позняки»

    Висадка дерев, прибирання території

    Сердюкова Ніна, 067 232 51 78

    5

    Стихійне сміттєзвалище на вул. Канальній

    (біля Єврогазу)

    Прибирання сміття

    Горбенко Олена, 095 530 07 47

    6

    Екопарк «Осокорки»

    Прибирання і висадження зелених насаджень

    Горбенко Олена, 095 530 07 47

    7

    Озеро Вулик (вул. Драгоманова, 2-4)

    Прибирання сміття

    Сердюкова Ніна, 067 232 51 78

    8

    Озеро Срібний Кіл

    (біля просп. Бажана)

    Прибирання сміття

    Сердюкова Ніна, 067 232 51 78

    9

    Озеро Прірва

    (вздовж вул. Григоренка)

    Прибирання сміття

    Сердюкова Ніна, 067 232 51 78

    Дніпровський район

     

    Локація

    Вид робіт

    Відповідальна особа

    10

    Парк «Перемога» (збір Каштанова алея)

    Висадження дерев, прибирання території

    Ковшун Євген, 050 358 21 12

     

    11

    Територія загального користування навпроти будинку № 5 на вул. Вершигори

    Прибирання території, випадкового сміття

    ГО «Друге життя» – Волков Сергій 050 385 58 85

    12

    Труханів острів

     

     

     Деснянський район

     

    Локація

    Вид робіт

    Відповідальна особа

    13

    Урочище Лугопарк

    Ліквідація сміттєзвалища, прибирання випадкового сміття

    Очкуров Вадим

    067 371 94 76

     

    14

    Парк «Муромець»

    Прибирання сміття, озеленення

    Карп Євген,

    067 209 84 86

    15

    Маяковського, 93

    Прибирання сміття

     

    16

    Вул. Пухівська, 2 (біля ТЕЦ №6)

    Прибирання сміття

    Пастухов Іван,

    093 752 4646

     Оболонський район

     

    Локація

    Вид робіт

    Відповідальна особа від КП УЗН, контактний телефон

    17

    Парк «Наталка» (біля Північного мосту)

     

    Прибирання, вивезення сміття, висадження кущів та дерев

    Ридзевська Катерина,

    097 577 67 93

    18

    Парк відпочинку вул. Богатирська (на північ від затоки Верблюд)

    Прибирання, вивезення сміття

     

    Ридзевська Катерина,

    097 577 67 93

    19

    Сквер на просп. Мінському, 4 (у т. ч. сквер на просп. Мінському та вул. Полярній, між ДНЗ № 190 та ДНЗ № 531

    Прибирання, вивезення сміття

     

    Камінський Олександр,

    067 458 01 73

    20

    Пуща-Водиця,

    вул. 14 лінія

    (розворот трамваю)

    Прибирання сміття, озеленення

    Обухівський Орест,

    067 69 303 05

     Печерський район

     

    Локація

    Роботи

    Відповідальна особа

    21

    Наводницький парк

    Прибирання сміття, вигрібання листя, обкопування дерев

    Хохлов Валерій, 097 642 18 19

    22

    Паркова дорога

    Прибирання сміття

    Кушнір Тамара, 098 409 33 46

    Подільський район

     

    Локація

    Роботи

    Відповідальна особа

    23

    Кирилівський лісопарк

    Ліквідація сміттєзвалища, прибирання

    Пляцек Інна,

    097 23 307 42

     

    24

    Схили на вул. Олени Теліги

    Прибирання сміття

    Пляцек Інна,

    097 23 307 42

     Святошинський район 

     

    Назва об’єкта

    Роботи

    Відповідальна особа

    25

    Парк ім. Потапова

    Прибирання, впорядкування, висадження зелених насаджень

    Холявко Світлана,

    093 356 33 71

    26

    Сквер на вул. Котельникова, 26-32

    Прибирання території та висадження зелених насаджень

    Оверчук Тетяна,

    093 356 32 83

    27

    Зона відпочинку «Біличі»

    Прибирання сміття

    Обухівський Орест,

    067 693 03 05

     Солом’янський район

     

    Локація

    Роботи

    Відповідальна особа

    28

    Парк «Тампере»

    Прибирання від листя та сміття;

     

    Ругно Надія, 098 409 33 51

     

    29

    Парк «Супутник» (вул. Уманська)

     

    Прибирання від листя та сміття

     

    Ругно Надія, 098 409 33 51

     

    30

    Вул. Маміна-Сибіряка

     

    Прибирання від листя та сміття, розчищення схилів від порослі

     

    Ругно Надія, 098 409 33 51

     

    Шевченківський район

     

    Локація

    Роботи

    Відповідальна особа

    31

    Парк на схилах Смородинського узвозу

     

    Прибирання звалища

    Овсійчук Петро,

    093 311 07 03

    32

    Парк на схилах Врубелівського узвозу

    Прибирання звалища

    Овсійчук Петро,

    093 311 07 03

    33

    Парк Нивки

    (західна частина)

    Прибирання сміття, озеленення

    Овдок Наталя,

    093 520 88 26

    34

    Схили Пейзажної алеї

    Прибирання сміття, озеленення

    Морозо Ірина,

    093 300 57 58

     Перелік об’єктів КП «Плесо»

     

    Локація

    Роботи

    Відповідальна особа

    35

    Міст ім. Патона

    (територія під мостом)

    Прибирання сміття

    Лобань Світлана,
    063 366 44 73

    36

    Зона відпочинку «Троєщина»,

    вул. Оноре де Бальзака  

     

    Прибирання вздовж водойми

    Лобань Світлана,
    063 366 44 73


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