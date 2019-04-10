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    Кияни пробіглися парком, аби очистити його від сміття (фото)

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    Активісти зібралися на спеціальне тренування у стилі плогінг - Кияни пробіглися парком, аби очистити його від сміття (фото)
    Активісти зібралися на спеціальне тренування у стилі плогінг
    Фото: Інна Загорулько, Тиждень

    За півтори години зібрали майже 40 пакетів сміття

    У суботу, 6 квітня, кілька десятків активістів влаштували прибирання сміття у столичному парку «Нивки» незвичним способом. Активісти зібралися на спеціальне тренування у стилі плогінг, що означає збирання сміття під час пробіжки.

    До акції також долучилися блогери - організатори фестивалю ВідеоЖара, соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Усі разом приєдналися до популярного екологічного челенджу #trashtag.

    Учасники акції провели розминку, отримали інструктаж від тренера і ініціатора акції Олени Ханчанової і далі побігли парком, аби очистити його. За півтори години зібрали майже 40 пакетів сміття.

    «Дуже важливо займатися плогінгом правильно. Обов’язково це потрібно робити в рукавичках, не піднімати підозрілі та гострі предмети, щоб не наражатися на небезпеку. А ще при можливості варто сміття одразу сортувати і переміщати до відповідних баків, чи здавати на переробку»,– розповідає Ханчанова.  

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    Кияни пробіглися парком, аби очистити його від сміття (фото)
    Кияни пробіглися парком, аби очистити його від сміття (фото)
    Кияни пробіглися парком, аби очистити його від сміття (фото)
    Кияни пробіглися парком, аби очистити його від сміття (фото)
    Кияни пробіглися парком, аби очистити його від сміття (фото)
    Кияни пробіглися парком, аби очистити його від сміття (фото)
    Кияни пробіглися парком, аби очистити його від сміття (фото)
    Кияни пробіглися парком, аби очистити його від сміття (фото)
    Фото: Інна Загорулько, Тиждень

    Плогінг – популярний тренд за кордоном, який минулого року дістався й України. Одним із ініціаторів масового руху плогінгу став оргкомітет щорічного спортивно-благодійного «Пробігу під каштанами». Активісти регулярно проводять зустрічі у стилі плогінг, пропагуючи здоровий спосіб життя з користю для екології.

    Організатори закликають киян долучатися до наступних тренувань в стилі плогінг. Новини щодо дати і місця з’являтимуться на сторінці Пробігу у Facebook.

    Джерело: Тиждень

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