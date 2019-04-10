Кияни пробіглися парком, аби очистити його від сміття (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активісти зібралися на спеціальне тренування у стилі плогінг Фото: Інна Загорулько, Тиждень

За півтори години зібрали майже 40 пакетів сміття

У суботу, 6 квітня, кілька десятків активістів влаштували прибирання сміття у столичному парку «Нивки» незвичним способом. Активісти зібралися на спеціальне тренування у стилі плогінг, що означає збирання сміття під час пробіжки.

До акції також долучилися блогери - організатори фестивалю ВідеоЖара, соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Усі разом приєдналися до популярного екологічного челенджу #trashtag.

Учасники акції провели розминку, отримали інструктаж від тренера і ініціатора акції Олени Ханчанової і далі побігли парком, аби очистити його. За півтори години зібрали майже 40 пакетів сміття.

«Дуже важливо займатися плогінгом правильно. Обов’язково це потрібно робити в рукавичках, не піднімати підозрілі та гострі предмети, щоб не наражатися на небезпеку. А ще при можливості варто сміття одразу сортувати і переміщати до відповідних баків, чи здавати на переробку»,– розповідає Ханчанова.

Плогінг – популярний тренд за кордоном, який минулого року дістався й України. Одним із ініціаторів масового руху плогінгу став оргкомітет щорічного спортивно-благодійного «Пробігу під каштанами». Активісти регулярно проводять зустрічі у стилі плогінг, пропагуючи здоровий спосіб життя з користю для екології.

Організатори закликають киян долучатися до наступних тренувань в стилі плогінг. Новини щодо дати і місця з’являтимуться на сторінці Пробігу у Facebook.

Джерело: Тиждень