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    У суботу в центрі Києва буде футбольна тусовка: метро працюватиме довше

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    Матч Україна&ndash;Англія транслюватиметься на великому екрані на Спортивній площі - У суботу в центрі Києва буде футбольна тусовка: метро працюватиме довше
    Матч Україна–Англія транслюватиметься на великому екрані на Спортивній площі
    Фото: terrikon

    На Спортивній площі зберуться футбольні вболівальники

    У суботу, 3 липня, о 22:00 трансляцію футбольного матчу Україна–Англія можна буде подивитися на великому екрані на Спортивній площі, 1 в Києві.

    Організатори спортивного свята запрошують усіх охочих долучитися до перегляду та підтримати збірну України. Для вболівальників працюватиме зона фудкортів.

    Захід починається о 18:00.

    О 19:00 на великому екрані транслюватимуть матч Чехія–Данія.

    Вхід вільний.

    У зв’язку з проведенням фестивалю футболу на Спортивній площі роботу метро в ніч з 3 на 4 липня буде продовжено на 1 годину. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київський метрополітен».

    Також після закінчення гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій:

    • «Олімпійська»,
    • «Палац спорту»,
    • «Площа Льва Толстого».

    У метрополітені перепрошують за можливі незручності та зазначають, що такий механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

    Нагадаємо, матч між командами України та Англії відбудеться 3 липня в Римі. Це буде перший в історії національної збірної України з футболу виступ на цій стадії змагань.

    У 1/8 фіналу збірна України обіграла Швецію з рахунком 2:1 в додатковий час.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ метро кияни
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    У суботу в центрі Києва буде футбольна тусовка: метро працюватиме довше