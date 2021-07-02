У суботу в центрі Києва буде футбольна тусовка: метро працюватиме довше

Матч Україна–Англія транслюватиметься на великому екрані на Спортивній площі

На Спортивній площі зберуться футбольні вболівальники

У суботу, 3 липня, о 22:00 трансляцію футбольного матчу Україна–Англія можна буде подивитися на великому екрані на Спортивній площі, 1 в Києві.

Організатори спортивного свята запрошують усіх охочих долучитися до перегляду та підтримати збірну України. Для вболівальників працюватиме зона фудкортів.

Захід починається о 18:00.

О 19:00 на великому екрані транслюватимуть матч Чехія–Данія.

Вхід вільний.

У зв’язку з проведенням фестивалю футболу на Спортивній площі роботу метро в ніч з 3 на 4 липня буде продовжено на 1 годину. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Також після закінчення гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій:

«Олімпійська»,

«Палац спорту»,

«Площа Льва Толстого».

У метрополітені перепрошують за можливі незручності та зазначають, що такий механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Нагадаємо, матч між командами України та Англії відбудеться 3 липня в Римі. Це буде перший в історії національної збірної України з футболу виступ на цій стадії змагань.

У 1/8 фіналу збірна України обіграла Швецію з рахунком 2:1 в додатковий час.