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    Перед грою між Україною і Англією на Євро-2020 мережу заполонили курйозні фотожаби і меми

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    Перед грою між Україною і Англією на Євро-2020 мережу заполонили курйозні фотожаби і меми

    Матч між командами України та Англії відбудеться 3 липня в Римі

    Напередодні історичної гри для національної збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020 проти команди Англії в мережі з'явилося безліч фотожаб і мемів на цю тему.

    Зокрема, інтернет-жартівники радять українським вболівальникам готувати заспокійливі ліки.

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    Перед грою між Україною і Англією на Євро-2020 мережу заполонили курйозні фотожаби і меми
    Перед грою між Україною і Англією на Євро-2020 мережу заполонили курйозні фотожаби і меми
    Перед грою між Україною і Англією на Євро-2020 мережу заполонили курйозні фотожаби і меми
    Перед грою між Україною і Англією на Євро-2020 мережу заполонили курйозні фотожаби і меми
    Перед грою між Україною і Англією на Євро-2020 мережу заполонили курйозні фотожаби і меми
    Перед грою між Україною і Англією на Євро-2020 мережу заполонили курйозні фотожаби і меми
    Перед грою між Україною і Англією на Євро-2020 мережу заполонили курйозні фотожаби і меми
    Перед грою між Україною і Англією на Євро-2020 мережу заполонили курйозні фотожаби і меми
    Перед грою між Україною і Англією на Євро-2020 мережу заполонили курйозні фотожаби і меми
    Перед грою між Україною і Англією на Євро-2020 мережу заполонили курйозні фотожаби і меми

    Нагадаємо, матч між командами України та Англії відбудеться 3 липня в Римі. Це буде перший в історії національної збірної України з футболу виступ на цій стадії змагань.

    У 1/8 фіналу збірна України обіграла Швецію з рахунком 2:1 в додатковий час.

    Вболівальники й з України, які не встигли відсидіти на самоізоляції, на гру не потраплять.

    На стадіон натомість збираються прийти вболівальники з української діаспори, чисельність якої в Італії наближається до 250 тисяч.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020
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    Перед грою між Україною і Англією на Євро-2020 мережу заполонили курйозні фотожаби і меми