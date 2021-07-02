Перед грою між Україною і Англією на Євро-2020 мережу заполонили курйозні фотожаби і меми
Матч між командами України та Англії відбудеться 3 липня в Римі
Напередодні історичної гри для національної збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020 проти команди Англії в мережі з'явилося безліч фотожаб і мемів на цю тему.
Зокрема, інтернет-жартівники радять українським вболівальникам готувати заспокійливі ліки.
Нагадаємо, матч між командами України та Англії відбудеться 3 липня в Римі. Це буде перший в історії національної збірної України з футболу виступ на цій стадії змагань.
У 1/8 фіналу збірна України обіграла Швецію з рахунком 2:1 в додатковий час.
Вболівальники й з України, які не встигли відсидіти на самоізоляції, на гру не потраплять.
На стадіон натомість збираються прийти вболівальники з української діаспори, чисельність якої в Італії наближається до 250 тисяч.