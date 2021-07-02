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    Тренер англійців порівняв збірні України та Німеччини

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    Гарет Саутгейт налаштовується на важку гру - Тренер англійців порівняв збірні України та Німеччини
    Гарет Саутгейт налаштовується на важку гру
    Фото з відкритих джерел

    Саутгейт закликає своїх футболістів сконцентровано підійти до гри з командою Андрія Шевченка

    Збірна Англії має найвищі шанси виграти Євро-2020. Так порахував комп’ютер, який оцінував можливості на перемогу в турнірі учасників чвертьфіналів. Україні він відвів роль аутсейдера. Не зважаючи на це, тренер англійців Гарет Саутгейт застеріг своїх гравців від легковажного ставлення до команди Андрія Шевченка.

    «Ми знову хочемо подарувати нашим уболівальникам щасливий вечір, як вже робили це раніше на Євро-2020. Я хочу, щоб наші шанувальники мріяли про найвищі результати. Однак хочу застерегти їх від захмарних очікувань в майбутньому матчі з Україною.

    Після важкого поєдинку зі Швецією, можливо, українці будуть втомленими, але ця команда вже показала свою неймовірну стійкість. Нас чекають інші проблеми, ніж в матчі з Німеччиною. Я, до речі, буду просити своїх хлопців не задирати ніс після перемоги над німцями», - зазначив Гарет Саутгейт в інтерв’ю Daily Express.

    Поєдинок між збірними України та Англії 3 червня розпочнеться о 22.00.

    Де дивитися матч матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Тренер англійців порівняв збірні України та Німеччини