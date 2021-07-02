Де дивитися матч матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу

Другого й третього липня визначаться півфіналісти континентальної першості

На чемпіонаті Європи з футболу залишилося провести сім матчів. Чвертьфінальна стадія пройде другого й третього липня. Збірна України свій матч проти Англії проведе в суботу. У цей же день зустрінуться команди Чехії та Данії.

А в п’ятницю на поле вийдуть збірні, які крокують до фіналу з іншого боку турнірної сітки. Першими зіграють Швейцарія і Іспанія, а потім на арену вийдуть фаворити турніру Бельгія та Іспанія. В Україні матчі транслюватимуть телеканали «Україна» та «Футбол 1».

1/4 фіналу Євро-2020

2 липня (п'ятниця)

Швейцарія — Іспанія 19:00 Санкт-Петербург (матч № 45) «Україна», «Футбол 1»

Бельгія — Італія 22:00 Мюнхен (матч № 46) «Україна», «Футбол 1»

3 липня (субота)

Данія — Чехія 19:00 Баку (матч № 47) «Україна», «Футбол 1»

Україна — Англія 22:00 Рим (матч № 48) «Україна», «Футбол 1»

Тим часом відомо, що на гру за участю української команди пустять не всіх глядачів, у кого буде квиток на матч.