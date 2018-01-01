У Святошинському районі вибухнув сміттєпровід в багатоквартирному будинку

Надзвичайна подія на околицях столиці

У Святошинському районі Києва пролунав вибух в одному з житлових будинків. До оперативних служб відразу надійшло кілька повідомлень. Про це інформує «Київ.Оперативний», повідомляє «Главком». «Святошинський район, Верховинна, 7: відразу кілька дзвінків про вибух в житловому багатоквартирному будинку. Через лічені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надзвичайна подія на околицях столиці

У Святошинському районі Києва пролунав вибух в одному з житлових будинків. До оперативних служб відразу надійшло кілька повідомлень.

Про це інформує «Київ.Оперативний», повідомляє «Главком».

«Святошинський район, Верховинна, 7: відразу кілька дзвінків про вибух в житловому багатоквартирному будинку. Через лічені хвилин на місці вже всі екстрені служби - медики, бійці пожежної охорони і поліцейські були на місці», - йдеться у повідомленні.

Як вже стало відомо після обстеження місця події, в під'їзді любить «потусити» місцева молодь. Щоб не смітити, хтось зробив дірки в завареному сміттєпроводі і все недопалки кидали туди. А так як двірник не завжди вчасно прибирав сміття, в самому сміттєпроводі сталося загоряння. В один момент, від високої температури, частина сміттєпроводу вибухнула.

На щастя, ніхто не постраждав.