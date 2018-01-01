Поліція знайшла у Дніпрі рюкзак загиблої студентки університету Богомольця

На момент стрибка у річку рюкзак був на дівчині

Біля станції метро «Славутич» правоохоронці знайшли рюкзак загиблої студентки Мукаддас Насирлаєвої, яка 30 січня стрибнула у Дніпро. Про це заявила речниця прокуратури Києва, пише «Слідство.Інфо». Правоохоронці знайшли рюкзак з документами та особистими речима студентки першого курсу Мукаддас Насирлаєвої у Дніпрі,



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Акція пам’яті Мукаддас Насирлаєвої

На момент стрибка у річку рюкзак був на дівчині

Біля станції метро «Славутич» правоохоронці знайшли рюкзак загиблої студентки Мукаддас Насирлаєвої, яка 30 січня стрибнула у Дніпро.

Про це заявила речниця прокуратури Києва, пише «Слідство.Інфо».

Правоохоронці знайшли рюкзак з документами та особистими речима студентки першого курсу Мукаддас Насирлаєвої у Дніпрі, поблизу станції метро «Славутич». Повідомляється, що на момент стрибка у річку рюкзак був на дівчині.

Раніше адвокат сім’ї Ровшанбек Розметов повідомляв, що в Інтернеті з`явилися фотографії документів дівчини. Обидва паспорти і студентський квиток у Мукаддас були з собою, в день коли її бачили живою востаннє.

Речниця прокуратури також повідомила, що передсмертної записки вони не знайшли.

Нагадаємо, днями у медвиші розгорівся скандал через суїцид 18-річної студентки медуніверситету Богомольця Мукаддас Насирлаєвої, університет почали звинувачувати у корупції.

Адвокат родини Насирлаєвих та очільник діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов у Facebook заявив, що деканат з роботи з іноземними студентами вчасно не подав документи Мукаддас у міграційну службу для отримання посвідки тимчасового проживання.

Мовляв, заступниця декана Тетяна Тимохіна порвала заяву дівчини і повідомила їй, що нічого підписувати не буде.

Виш звинувачують у доведенні студентки до самогубства.

Університет Богомольця спочатку на своєму офіційному сайті розмістив заяву, що Мукаддас відрахували ще 17 грудня «через порушення міграційного законодавства», а 24 січня «їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету».

Адвокат сім'ї дівчини стверджує, що студентку відрахували заднім числом.

Того ж дня, 19 лютого, виш опублікував ще одну заяву: заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування.

Адміністрація вишу запевнила, що всіляко сприятиме правоохоронним органам, а в самому університеті «триває внутрішня службова перевірка».

Київська місцева прокуратура № 9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства.