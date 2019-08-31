У ТЦ в центрі Києва викрили підпільне казино



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Торгівельний центр «Олімпійський»

Казино працювало за сприянням працівників правоохоронних органів – СБУ

Правоохоронці припинили діяльність підпільного казино у торгівельному центрі «Олімпійський» у центрі Києва.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у торгівельному центрі «Олімпійський» ділки організувати нелегальний гральний заклад із різним рівнем «доступу». Для пересічних гравців працювали 113 гральних автоматів, елітні «клієнти» могли потрапити до замаскованого віп-залу, дотримуючись всіх умов конспірації.

Правоохоронці більше години заходили у приміщення, де розташовувалося 17 гральних столів та шість рулеток.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій вилучено носії інформації, «чорну бухгалтерію», які підтверджують здійснення протиправної діяльності. Також опитано понад десять осіб, які засвідчили участь у функціонування підпільного закладу.

За інформацією СБУ, незаконне казино працювало за сприянням працівників правоохоронних органів.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює генеральна інспекція Генпрокуратури.

Як повідомлялося, оперативники Департаменту захисту економіки та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України викрили організатора грального бізнесу та припинили діяльність декількох вебресурсів. За допомогою них гравці мали доступ до віртуальних ігрових автоматів в українському сегменті мережі Інтернет.