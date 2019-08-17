Поліція викрила організатора мережі підпільних казино з серверами в РФ (фото)



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Під час обшуку правоохоронці вилучили 520 тисяч доларів США та 140 тисяч євро Фото: Нацполіція

У організатора вилучили понад 17 мільйонів гривень, отриманих від функціонування онлайн-казино

Оперативники Департаменту захисту економіки та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України викрили організатора грального бізнесу та припинили діяльність декількох вебресурсів. За допомогою них гравці мали доступ до віртуальних ігрових автоматів в українському сегменті мережі Інтернет. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Крім того, було встановлено, що з метою конспірації злочинної діяльності серверне обладнання та процесингові центри обробки платежів розміщувалися на території Російської Федерації. Для легалізації коштів, отриманих у якості онлайн-ставок, 32-річний громадянин використовував платіжні системи, що знаходяться під санкціями.

З’ясували правоохоронці і місце знаходження офісного приміщення – приватний будинок організатора на території півострова у Київській області. Звідти здійснювалося віддалене адміністрування вебресурсів, обробка звернень клієнтів казино та контроль за виплатами так званих «виграшів».

У четвер, 15 серпня, слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання організатора. Правоохоронці вилучили 520 тисяч доларів США та 140 тисяч євро (еквівалент національної валюти - понад 17 мільйонів гривень), отриманих від функціонування онлайн-казино, комп’ютерну техніку та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність громадянина.

У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, буде встановлюватися повне коло осіб, які причетні до функціонування мережі онлайн-казино.