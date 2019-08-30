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    Перед судом постане банда «клофелінщиків», що грабувала людей

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    Підозрювані були затримані у березні цього року - Перед судом постане банда «клофелінщиків», що грабувала людей
    Підозрювані були затримані у березні цього року
    Фото: Прокуратура Києва

    Зловмисники причетні до вчинення 21 епізоду розбійних нападів

    Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №7 працівниками Подільського управління поліції завершено досудове розслідування щодо трьох чоловіків, які, зорганізувавшись в злочинну групу, вчиняли розбійні напади на громадян з використанням сильнодіючих лікарських препаратів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    В ході досудового розслідування встановлено, що вказані чоловіки пересувались містом на автомобілі із «шашкою» таксі та підшуковували у громадських місцях, біля нічних розважальних закладів та ресторанів громадян, що перебували у стані алкогольного сп’яніння.

    В подальшому зловмисники знайомилися з потерпілими та в ході спілкування з останніми непомітно для них підсипали до напою сильнодіючий лікарський препарат, який призводить до втрати свідомості. Коли потерпілі внаслідок дії лікарського препарату втрачали свідомість, злочинці забирали в них мобільні телефони, прикраси, грошові кошти та інші цінні речі, та у випадку, якщо це було можливе, направлялися до них додому, звідки також викрадали цінні речі.

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    Згідно з матеріалами провадження, зловмисники причетні до вчинення 21 епізоду розбійних нападів. Їх затримано 08.03.2019 безпосередньо після вчинення чергового злочину та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

    На даний час матеріали кримінального провадження надані для ознайомлення стороні захисту. На період ознайомлення з матеріалами запобіжний захід всім підозрюваним залишено без змін.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

    Як повідомлялося, оголошено підозру двом чоловікам та жінці, які на початку липня цього року пограбували 35-річну киянку, використовуючи сильнодіючі речовини.

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