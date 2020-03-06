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    У вагоні київського метро стався вибух

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    У вагоні київського метро стався вибух

    Серед пасажирів виникла паніка

    Сьогодні, 6 березня, у вагоні поїзда київського метро на станції «Вокзальна» стався вибух.

    У вагоні спостерігалося задимлення, пасажири почали панікувати. Чергова по станції попросила людей покинути потяг, повідомляють Українські новини.

    Далі поїзд вирушив в сторону депо. Постраждалих не було. Затримка в русі потягів склала близько 10 хвилин.

    Згодом пресслужба метрополітену повідомила, що невідомі особи використали петарду у вагоні метро на станції «Вокзальна». «Поїзд знято в депо, працюють правоохоронці», - зазначили у метрополітені.

    Наразі метро працює у звичайному режимі.

    Нагадаємо, 4 березня близько 12-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію метро «Палац спорту». Також не працювала пересадка на іншу лінію метрополітену.

    Правоохоронці перевірили станцію, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

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