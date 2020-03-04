Станцію метро «Палац спорту» відчинено: «замінування» виявилось хибним



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Правоохоронці не знайшли на станції вибухонебезпечних предметів

Станцію метро «Палац спорту» і пересадку на іншу лінію відчинено на вхід і вихід пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Після надходження анонімного дзвінка про мінування правоохоронці перевірили станцію. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Наразі метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні близько 12-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію метро «Палац спорту».

Також не працювала пересадка на іншу лінію метрополітену.

Нагадаємо, Деснянським районним судом Києва засуджено до позбавлення волі 33-річного мешканця Чернігова, який вчинив завідомо неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену «Нивки».

Солом’янським районним судом Києва ухвалено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру відносно жителя столиці, який влітку 2019 року надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі міста.



