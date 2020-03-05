На одній станції київського метро з’явився інтернет 4G



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Швидкісний інтернет може з'явитися на всіх станціях столичної підземки до кінця 2020 року

Швидкісний мобільний інтернет став доступний на першій станції київського метро. Із 5 березня 2020 року три мобільні оператори почали надавати послуги 4G зв’язку на станції «Академмістечко». Про це повідомив радник київського міського голови Максим Бахматов під час демонстраційного запуску.

«Доступ до швидкісного інтернету в метро важливий для киян. Київ – велике сучасне місто. Життя тут активне, і не менш активні мешканці. Можливість завжди бути онлайн дозволить не збавляти обертів, продуктивно використовувати свій час навіть у щоденних поїздках. Ми хочемо, щоб 4G з’явилося на всіх станціях метро якомога швидше. Тож очікуємо на рішення Київради, яке необхідне для повноцінного запуску», – зазначив Бахматов.

Він також додав, що місто не витратило жодної копійки на запуск 4G, адже все було зроблено коштом мобільних операторів.

Запуск 4G на станції «Академмістечко» став можливим завдяки раніше укладеному договору сервітуту між операторами та КП «Київжитлоспецексплуатація». У рамках цього договору оператори мають право модернізації частини обладнання, що встановлено на станції «Академмістечко», до стандарту 4G.

Президент «Київстар» Олександр Комаров зазначив, що компанія докладає значних зусиль, аби кияни та гості міста могли користуватись 4G зв’язком на всіх станціях метро вже до кінця 2020 року. За його словами, усі три мобільні оператори об’єднали зусилля, щоб запустити 4G інтернет якомога швидше на першій станції київського метро.

За словами генеральної директорки «Vodafone Україна» Ольги Устинової, технічне рішення, яке розгортається у київському метрополітені, – одне з найсучасніших у світі.

У свою чергу, головний виконавчий директор lifecell Ісмет Язид наголосив, що всі три мобільні оператори та технічний вендор показали результат у дуже короткі терміни: 4G вже є в київському метрополітені й успішно працює.

Учасники заходу наголосили, що для повноцінного запуску та розгортання 4G на всіх станціях метрополітену протягом 2020 року депутати Київської міської ради повинні прийняти рішення про плату за доступ телеком операторів до інфраструктури міста, зокрема, метрополітену.

Якщо таке рішення буде прийнято депутатами на найближчій сесії міської ради – 12 березня, - всі три оператори планують запустити 4G ще на 8 станціях метро протягом першого півріччя, а на всіх станціях – до кінця 2020 року.

Нагадаємо, що у липні 2019 року оператори в рамках тендеру обрали компанію Huawei як постачальника рішення для будівництва спільної 4G мережі у столичному метрополітені. Технічне рішення від Huawei дозволяє використовувати одну базову станцію одразу всім трьом операторам. Зараз для розгортання 4G на станції «Академмістечко» «Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell використали частоти у діапазоні 1800 МГц: смуги шириною 20 МГц, 20 МГц і 15 МГц відповідно до ліцензій на 4G кожного з операторів. Але у майбутньому також мають намір задіяти діапазон 2600 МГц, що дозволить забезпечити ще кращу якість та швидкість мобільного інтернету.