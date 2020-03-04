Невідомі «замінували» одну із центральних станцій київського метро



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Станцію «Палац спорту» зачинено для пасажирів

Станція «Палац спорту» зачинена на вхід та вихід

Сьогодні, 4 березня, близько 12-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію метро «Палац спорту». Також не працює пересадка на іншу лінію метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Надійшов анонімний дзвінок про мінування!» - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронцями проводиться перевірка станції на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, Деснянським районним судом Києва засуджено до позбавлення волі 33-річного мешканця Чернігова, який вчинив завідомо неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену «Нивки».

Солом’янським районним судом Києва ухвалено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру відносно жителя столиці, який влітку 2019 року надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі міста.

Крім того, правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який 25 січня повідомив поліцейським про нібито замінування станції метро «Хрещатик».