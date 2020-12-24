У відділенні банку в Києві стався вибух (фото, відео)

На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група

На вул. Градинській у Деснянському районі Києва невідомий підірвав термінал у приміщенні відділення Приватбанку.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Невідомий здійснив підрив та намагався пограбувати термінал самообслуговування у одному з відділень Приватбанку. За 2 години до нападу у цьому відділенні була здійснена інкасація терміналів.

З камер відеоспостереження правоохоронці дізналися, що після підриву невідомий побачив, що вибухова хвиля була недостатньої сили і скринька терміналу залишалася недоступною. Він зник з місця події.

Від вибуху, окрім руйнувань самого приміщення банку, зазнав пошкоджень ще автомобіль SsangYong, припаркований поруч, у якого вибито заднє ліве вікно. На місце прибули вибухотехнічна служба та СОГ, які з'ясовують всі подробиці інциденту.