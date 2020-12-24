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    У відділенні банку в Києві стався вибух (фото, відео)

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    Невідомий здійснив підрив термінала самообслуговування в банку - У відділенні банку в Києві стався вибух (фото, відео)
    Невідомий здійснив підрив термінала самообслуговування в банку
    Фото: Еспресо

    На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група

    На вул. Градинській у Деснянському районі Києва невідомий підірвав термінал у приміщенні відділення Приватбанку.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    Невідомий здійснив підрив та намагався пограбувати термінал самообслуговування у одному з відділень Приватбанку. За 2 години до нападу у цьому відділенні була здійснена інкасація терміналів. 

    З камер відеоспостереження правоохоронці дізналися, що після підриву невідомий побачив, що вибухова хвиля була недостатньої сили і скринька терміналу залишалася недоступною. Він зник з місця події.

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    У відділенні банку в Києві стався вибух (фото, відео)
    У відділенні банку в Києві стався вибух (фото, відео)
    У відділенні банку в Києві стався вибух (фото, відео)
    У відділенні банку в Києві стався вибух (фото, відео)
    У відділенні банку в Києві стався вибух (фото, відео)

    Від вибуху, окрім руйнувань самого приміщення банку, зазнав пошкоджень ще автомобіль SsangYong, припаркований поруч, у якого вибито заднє ліве вікно. На місце прибули вибухотехнічна служба та СОГ, які з'ясовують всі подробиці інциденту.

    Теги: Національна поліція України вибух Київ банки
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