Демонтаж після вибуху. Як зносять будинок на Позняках: ексклюзивні фото

Десятий поверх вже демонтували, почали розбирати дев’ятий

Будинок на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва, де у червні стався вибух, почали демонтувати. Роботи проводяться за допомогою баштового крана, піднятого на необхідну висоту.

На будинку працюють робітники, які розрізають великі бетонні плити. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Перед цим у будинку провели зміцнення стін і плит перекриття. Були встановлені додаткові кріплення, щоб не було непідконтрольних обвалень при виконанні робіт.

Будівельні відходи внаслідок демонтажу будуть складуватися на ділянці, розташованій на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка. Спеціальна дробильна машина перероблятиме тверді побутові відходи, після чого сміття автоматично відсортовуватиметься на арматуру, землю і бетон.

Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п’яти загиблих.

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