У Львові стався потужний вибух газу: в будинку обвалилась частина стіни

Наразі відомо про двох травмованих, триває евакуація

У Львові по вулиці Ковалевська стався вибух в триповерховому житловому будинку. В результаті постраждали двоє людей.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В квартирі на третьому поверсі стався вибух побутового газу без подальшого горіння. Постраждалих госпіталізували. Вибухом зруйновано несучу стіну на третьому поверсі та пошкоджено перекриття над квартирою.

Вибух трапився близько 11:30 у районі Підзамче, що поблизу центру Львова.





На місце події прибули усі екстрені служби. Зараз надзвичайники евакуюють мешканців будинку. У будинку переклили подачу газу та електрики. Причину вибуху встановлюють експерти.