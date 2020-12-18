У Львові стався потужний вибух газу: в будинку обвалилась частина стіни
Наразі відомо про двох травмованих, триває евакуація
У Львові по вулиці Ковалевська стався вибух в триповерховому житловому будинку. В результаті постраждали двоє людей.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
В квартирі на третьому поверсі стався вибух побутового газу без подальшого горіння. Постраждалих госпіталізували. Вибухом зруйновано несучу стіну на третьому поверсі та пошкоджено перекриття над квартирою.
Вибух трапився близько 11:30 у районі Підзамче, що поблизу центру Львова.
На місце події прибули усі екстрені служби. Зараз надзвичайники евакуюють мешканців будинку. У будинку переклили подачу газу та електрики. Причину вибуху встановлюють експерти.