  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Львові стався потужний вибух газу: в будинку обвалилась частина стіни

    • Розсилка
    На місце події прибули усі екстрені служби - У Львові стався потужний вибух газу: в будинку обвалилась частина стіни
    На місце події прибули усі екстрені служби
    Фото Zaxid

    Наразі відомо про двох травмованих, триває евакуація

    У Львові по вулиці Ковалевська стався вибух в триповерховому житловому будинку. В результаті постраждали двоє людей.

    Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    В квартирі на третьому поверсі стався вибух побутового газу без подальшого горіння. Постраждалих госпіталізували. Вибухом зруйновано несучу стіну на третьому поверсі та пошкоджено перекриття над квартирою.

    Вибух трапився близько 11:30 у районі Підзамче, що поблизу центру Львова.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Львові стався потужний вибух газу: в будинку обвалилась частина стіни
    У Львові стався потужний вибух газу: в будинку обвалилась частина стіни
    У Львові стався потужний вибух газу: в будинку обвалилась частина стіни
    У Львові стався потужний вибух газу: в будинку обвалилась частина стіни


    На місце події прибули усі екстрені служби. Зараз надзвичайники евакуюють мешканців будинку. У будинку переклили подачу газу та електрики. Причину вибуху встановлюють експерти.

    Теги: вибух газ ДСНС Львів евакуація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies