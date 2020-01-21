У відомій мережі магазинів з продажу конфіскату проходять обшуки



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Обшуки проводяться за 17 адресами магазинів у Києві

У вівторок, 21 січня, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду Києва правоохоронцями за процесуального керівництва столичної прокуратури та оперативного супроводження Головного управління ДФС в Києві проводяться обшуки в мережі магазинів, розташованих на території столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За версією слідства, через вказану торгівельну мережу здійснюється незаконне зберігання та збут фальсифікованих товарів (одяг, взуття, сумки), маркованих відомими світовими брендами.

Крім того, наявність та реалізація фальсифікованої продукції, яка офіційно не ввозилася до України, може свідчити про її контрафактне виготовлення в Україні або ввезення до України з приховуванням від митного контролю або взагалі поза ним, тобто без сплати відповідних платежів до державного бюджету України.

Обшуки проводяться за 17 адресами магазинів в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

Слідчі дії наразі тривають.