Торговельна мережа Zara офіційно відмовилась обслуговувати українців українською мовою (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У відділі обслуговування клієнтів компанії поінформували, що «для нашої країни передбачені лише російська та англійська мови»

Покупець з Києва отримав лист… з Росії?

Торговельна мережа Zara відповіла покупцю з Києва, який цікавився, чому сайт компанії не дає можливості робити покупки з території Україні державною мовою. У Zara повідомили клієнту, що мережа спілкується з українцями виключно російською та англійською мовами. Відповідний лист є у розпорядженні «Главкома».

У компанії Zara, що продає в Україні одяг, домашній текстиль та предмети для дому підтверджують, що українська мова на їхньому сайті недоступна.

У відділі обслуговування клієнтів компанії поінформували, що «для Вашої країни передбачені лише російська та англійська мови».

Цікавий факт, на запит, спрямований у компанію з України, відповідь була відправлена з електронної пошти [email protected], що, швидше за все, свідчить, що українськими клієнтами компанія опікується з регіонального офісу у Москві.

Нагадаємо, Zara — флагманська торговельна мережа групи компаній Inditex Group, що належить іспанському магнату Амансіо Ортега, який також володіє такими брендами, як Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius та Bershka.

Як повідомлялося, відсьогодні 16 січня 2020 року вся реклама в Україні має бути державною мовою.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про мову.

До відома, минулого року на «Укрзалізниці» розгорівся скандал: військового відмовились обслуговувати українською.