В Україну хотіли провезти брендовий одяг за «смішними» цінами



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Фото: Max Nefyodov

Очільник ДМС просить повідомити, якщо хтось знайде плащ Burberry за 250 грн

Через пункт пропуску Порубне на румунсько-українському кордоні намагались провезти фуру одягу та взуття елітних брендів, зокрема Burberry та Philipp Plein. Вартість курток у фурі, згідно з документами, становила 250 гривень за штуку. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Держмитниці Максим Нефьодов.

«Контрабанда тижня цього разу типова, підміна товару, але вражає вартість речей - дорожчої окремо взятої фури я ще не зустрічав. Згідно з поданими документами, через пункт пропуску Порубне везли 8 тонн недорогого одягу і взуття на 69,6 тис. доларів. Бувають куртки по 250 грн в закупівельній ціні? Бувають, звісно. От тільки маршрут дивний - продавець із Туреччини, а везуть із польського складу через Чернівці на Київ? А коли машину оглянули, митники побачили суцільні елітні бренди - Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein тощо», - написав Нефьодов.

Він додав, що якщо хтось знайде плащ Burberry за 250 грн – нехай йому повідомить.

Також голова Держмитниці зазначив, що всього у фурі було 33 тисячі предметів одягу, аксесуарів та біжутерії. Їх приблизна вартість - 64,2 мільйона гривень.

«У тридцять вісім разів більше. Протокол складено, товар вилучено до прийняття рішення судом, можлива санкція - 100% штраф і конфіскація. Є суттєва вірогідність, що хтось залишиться без обновок на зиму», - додав Нефьодов.